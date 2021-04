Anja, Wendy en Yvette gingen door corona opnieuw studeren: “Het is niet omdat je één foute keuze maakt dat het om zeep is”

Wendy (41) stopte haar goedbetaalde 9-to-5-job en studeert voor verpleegkundige

“Ik ben op heel jonge leeftijd in het huwelijksbootje gestapt. Dat liep helaas snel mis en ik had altijd spijt dat ik mijn studies niet had afgemaakt”, zo begint Wendy haar verhaal. “Uiteindelijk ben ik zonder diploma beginnen te werken als administratief bediende in het UZ Leuven. Daar had ik ’t geluk dat mijn leidinggevenden in mij geloofden; ze zagen dat ik meer in petto had en ze gaven me de kans om interne opleidingen te volgen. En zo ben ik kunnen opklimmen tot medewerker klinisch onderzoek.”