6 tips om productief te blijven in de hitte. “Mails beantwoorden doe je best in de namiddag”

Een stralende zon en temperaturen die schreeuwen om een frisse cocktail: we worden er allemaal blij van. De enige uitdaging bij dit prachtige weer is gefocust blijven werken. Productiviteitscoach Sara Van Wesenbeeck geeft tips om het hoofd koel te houden. Want als je sneller meer werk gedaan krijgt, kan je ook sneller dat frisse terrasje gaan opzoeken.

Heb jij ook het gevoel dat je minder werk verzet door deze zomerse temperaturen? Je bent niet alleen. Heel wat studies tonen aan dat onze productiviteit aanzienlijk daalt wanneer het warmer wordt. “Wij Belgen zijn werken in deze hitte niet gewoon”, steekt productiviteitscoach Sara Van Wesenbeeck van wal. “Bij hitte gaat er minder bloed naar je actieve spieren, hersenen en organen met als gevolg dat je je futlozer voelt en eerder vermoeid zal zijn. Ook je alertheid neemt af, je werkt minder nauwkeurig en de kans op fouten wordt groter.”

De expert to the rescue: Van Wesenbeeck geeft zes nuttige tips voor een optimale werkdag bij warm weer. “En als je deze tips nu begint toe te passen en volhoudt, zullen ze je ook nadien nog helpen om productiever te zijn.”

1. Pas je werkschema aan als je job dat toelaat

“Gemiddeld werken wij van 9 tot 17 uur, maar als je het geluk hebt te mogen werken volgens glijdende uren of thuis te kunnen werken, maak daar dan ook gebruik van. Sta eens wat vroeger op en begin om 6 of 7 uur ’s ochtends wanneer het nog heerlijk fris is. Dat heeft ook als voordeel dat je ongestoord kan doorwerken, waardoor je productiever zal zijn, hitte of niet. Tegen dat de werkdag echt begint rond 9 uur, heb je zo al heel wat werk verzet en dat zorgt voor een goed gevoel en motivatie.”

“Vroeger beginnen heeft als extra voordeel dat je misschien wel eerder kan stoppen met werken om van de zon te gaan genieten. Probeer ook je slaapschema aan te passen zodat je voldoende uren slaapt: ga dus eens met de kippen op stok.”

2. Denk na over waar je werkt

“Bekijk je opties: heb je airconditioning op kantoor, dan werk je uiteraard het best van daar. Is het juist thuis stukken frisser, ga dan voor een dagje home office. Zo vermijd je de wagen of het openbaar vervoer: ook geen lachertje in de hitte. Als je thuis werkt, heb je bovendien de luxe om je naar de hitte te kunnen kleden.”

Quote Als je thuis werkt en je job het toelaat, probeer dan eens te dutten tijdens de allerheet­ste uren. Ook dat zal je productivi­teit ten goede komen. Productiviteitscoach Sara Van Wesenbeeck

3. Eet eerst die kikker

“Deze uitdrukking betekent dat je best met je moeilijkste taak of de taak die je het langst hebt uitgesteld, begint. De taak waarvan je zegt: die moét ik vandaag klaar hebben. Begin daarmee, dan zijn alle taken die volgen peanuts. Plus, als je ermee wacht tot na de middag zal het je veel meer energie kosten als het zo warm is. Een karweitje zoals mails behandelen houd je best voor momenten wanneer het warmer is en je energiepeil dus wat lager, bij voorkeur in de namiddag, als het tot dan kan wachten.”

4. Doe niet aan ‘laptoplunch’

“Wil je productief zijn, dan is pauzes nemen essentieel. Toch hebben we moeite om dat te geloven. In realiteit brengen velen hun lunchpauze achter de laptop door, terwijl aan één stuk doorwerken niet noodzakelijk overeenkomt met meer werk verzetten. Wie zo productief mogelijk wil zijn, last echt best voldoende pauzemomenten in. En sla deze zeker niet over tijdens hete dagen.”

“Normaal gezien adviseer ik een actief pauzemoment, zoals een wandeling, maar dat is een minder goed idee als het zo warm is. Geef jezelf toch voldoende rust om de opgedane informatie te kunnen verwerken en even te ontspannen. Misschien wel in de vorm van een siësta? Als je thuis werkt en je job het toelaat, probeer dan eens te dutten tijdens de allerheetste uren. Ook dat zal je productiviteit ten goede komen.”

5. Pas je omgeving aan

“Hou de gordijnen dicht als de zon op de ramen staat. Zorg voor een ventilator in de buurt voor wat meer luchtcirculatie, daardoor zal je brein beter werken. Voorzie koude snacks, vries bijvoorbeeld bananenschijfjes of druiven in, zo komt er ook wat verfrissing via de mond binnen.”

6. Drink voldoende

“Misschien wel de allerbelangrijkste tip: hou, nog meer dan anders, de hele dag een fles water in de buurt. Door al dat zweten is het belangrijk om voldoende te blijven drinken. Die ‘brain fog’ waar je soms last van krijgt, kan te wijten zijn aan dehydratatie. Je zult zien dat je jezelf beter zal kunnen concentreren.”

