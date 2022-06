6 op de 10 Belgen praat over privéleven met de baas: is dat wel slim? Expert: “Weet dat het effect kan hebben”

Betekent een vrouw aan de top ook een gezonder bedrijf? Onderzoek brengt effect van vrouwelij­ke manager in kaart

De vraag naar meer vrouwen in sleutelposities groeit. Niet onbegrijpelijk, want bij ruim een vijfde van de tienduizend grootste bedrijven in ons land is geen enkele vrouw te bespeuren in het management. Functioneren bedrijven werkelijk anders met een vrouw aan de top? De Nederlandse hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe onderzocht het effect van een vrouwelijke leider. “Bij een titel krijg je niet automatisch de kwaliteiten cadeau.”

