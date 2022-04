6 lessen die we kunnen leren van de Queen: “Zelfs Elizabeth weet goed genoeg wanneer ook zij moet buigen”

Ze zit al 70 jaar op de troon en morgen, op 21 april, mag de Britse koningin Elizabeth II maar liefst 96 kaarsjes uitblazen. Alleen al van haar doorzettingskracht kunnen we heel wat opsteken, maar koningshuisdeskundige Jo De Poorter en leadershipexpert Thecla Goossens vertellen wat de Queen ons nog leert over leiderschap. “Ze weet perfect wanneer ze moet ‘vasthouden’ en wanneer ze moet ‘loslaten’.”

Sinds ze begin jaren vijftig koningin werd van het Verenigd Koninkrijk, zag ze niet alleen haar land maar de hele wereld veranderen. Toch staat ze nog altijd even kranig aan het roer van het Britse Rijk. Jong, oud, koningsgezind of net helemaal niet: wat ­kunnen we opsteken van de vrouw die ­iedereen kent, maar die zelf amper iets blootgeeft? Wat typeert haar als leider, en op welke vlakken maakt ze het verschil?

“De Queen is grondwettelijk verplicht om de leiding van haar koninkrijk over te laten aan haar eerste minister”, vertelt koningshuisdeskundige Jo De Poorter. “Maar Queen Elizabeth representeert haar natie en is ook onbetwist het hoofd van de koninklijke familie. Aan de manier waarop ze die familie leidt, kan je de kracht van haar leiderschap herkennen.”

1. EERLIJK DUURT HET LANGST

Leiderschapsexpert Thecla Goossens: “Een leider is ­idealiter gedreven, gemotiveerd voor het leiderschap, vrij slim en extravert.” Door de jaren heen kwam er een shift: charisma is niet langer een garantie voor succes. Integriteit en eerlijkheid vinden we wél steeds belangrijker.

Quote Haar grootste pluspunten die haar tot zo’n stabiele factor maken? Ze is betrouw­baar, voorspel­baar en bovenal: hondstrouw aan haar natie. Leiderschapsexpert Thecla Goossens

“Elizabeth ambieerde als jonge vrouw de rol van koningin helemaal niet. Dat maakt dat er van gedrevenheid en leiderschapsmotivatie bij haar geen sprake was. Dat de koningin van nature erg introvert is, werkt ook niet in haar voordeel. Maar qua morele waarden scoort ze torenhoog: De Queen handelt in eer en geweten als staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk. Haar grootste pluspunten die haar tot zo’n stabiele factor maken? Ze is betrouwbaar, voorspelbaar en bovenal: hondstrouw aan haar natie.”

Volledig scherm Queen Elizabeth op haar trouwdag in 1947. © AFP

2. KIES VOOR HET HOGERE DOEL

Het voortbestaan van die monarchie is onbetwist prioriteit nummer een van de Queen. Maar hoe weet je of ze het ook echt meent? Met alleen praten over je hogere doel kom je er niet. Wil je je echt onderscheiden als leider, dan moet je er ook acties aan koppelen. En dat kan Elizabeth II als de beste.

Hoewel de koningin iemand is met een duidelijke en scherpe visie, die maar weinig bereid is om daar compromissen in te sluiten, zal ze zich voor het staatsbelang in bochten wringen, zegt Jo De Poorter. “Neem nu de ‘Megxit’. Toen prins Harry en Meghan besloten om een stapje terug te zetten, heeft ze het belang van de staat boven dat van haar familie en van zichzelf geplaatst. Van alle kleinkinderen stond Harry het dichtst bij haar. Toch heeft ze alle medailles, voorrechten en taken afgenomen van haar kleinzoon.”

Ook haar eigen zoon prins Andrew is zijn positie binnen The Firm – zoals het koningshuis zichzelf noemt – voorgoed kwijt na beschuldigingen van seksueel misbruik. De Queen nam hem al zijn titels en patronages af. “Zo laat de koningin zien dat ze haar rol van staatshoofd zeer ernstig neemt, die taak boven alles plaatst en de Britse tradities in ere wil houden."

3. ZOEK SPARRINGPARTNERS OP

De Queen is ook niet te trots om zichzelf bij te sturen als ze een inschattingsfout heeft gemaakt. Na het verschrikkelijke ongeval waarbij prinses Diana om het leven kwam, is de koningin te laat op de voorgrond getreden. Jo De Poorter: “Ze keerde in eerste instantie niet terug van haar vakantieverblijf Balmoral en de vlag op Buckingham Palace wapperde nog even fier als voordien. En dat terwijl het hele land in rouw was.”

Quote De Queen heeft onderschat wat voor natuur­kracht Diana was, en heeft toen geleerd dat populari­teit de essentie van het konings­huis is. Koningshuisdeskundige Jo De Poorter

Het was een delicate kwestie. “Toonde ze emotie, dan kon dat gemakkelijk worden uitgelegd als hypocrisie tegenover Diana, met wie het niet klikte. Liet ze geen emotie blijken, dan zou ze harteloos en koud worden ­genoemd. Ze heeft onderschat wat voor natuurkracht Diana was, en heeft toen geleerd dat populariteit de essentie van het koningshuis is. Premier Tony Blair heeft op haar ingepraat en haar ervan overtuigd om het over een andere boeg te gooien: Queen ­Elizabeth liet de vlag halfstok hangen, hield een gevoelige speech op televisie en gaf toestemming voor een publieke begrafenis.”

Dat Elizabeth reflecteert en sparringpartners als Blair opzoekt, vindt ­Thecla Goossens een kwaliteit. “De rol van een leidinggevende is net als die van koningin niet altijd helder. Overleggen en openstaan voor andere visies, het helpt om zicht te krijgen op de waarden die je écht belangrijk vindt."

4. CHOOSE YOUR BATTLES

Jo De Poorter noemt Queen Elizabeth een “meesteres in het aanpassen”. “Ze gaat altijd mee met de tijd en de maatschappij. Tijdens de uitvaart van prinses Diana stond de koninklijke familie opgesteld aan Buckingham Palace. De Queen en haar zus prinses Margaret stonden naast elkaar toen de kist passeerde. Maar terwijl Margaret zich niet verroerde, boog de Queen haar hoofd voor Diana. Zelfs de Queen weet goed genoeg wanneer ook zij moet buigen.”

Wat ook behoorlijk straf is: koningin Elizabeth heeft Camilla, de tweede vrouw van haar zoon Charles, na lang tegensputteren toch omarmd. “Ze was een absolute hater van Camilla – ze noemde haar ooit zelfs ‘that wicked woman’ – maar nu gunt ze haar een plaats in het leven van haar zoon. Ze betuigt Camilla haar respect door haar in het publiek te ­omhelzen, en Camilla koninklijke juwelen te laten dragen.”

Quote Dat soort leider­schap, waar je een enorm ‘aanvoelen’ voor moet hebben, is ontzettend zeldzaam. Koningshuisdeskundige Jo De Poorter

De koningshuisdeskundige geeft daarmee het echte geheim van de Queen prijs: “Dat soort leiderschap, waar je een enorm ‘aanvoelen’ voor moet hebben, is ontzettend zeldzaam. Maar de Queen heeft dat gevoel als geen ander. Choose your battles: Elizabeth weet perfect wanneer ze moet ‘vasthouden’ en wanneer ze moet ‘loslaten’.”

Volledig scherm © Getty Images

5. ZEG HET MET KLEUR

Wat haar look betreft, is het sleutelwoord alvast ‘vasthouden’. Cosmetische chirurgie wijst Elizabeth steevast af. Ook haar kapsel is al decennia hetzelfde. En vergeet een donkerblauw maatpakje, de Queen is altijd gehuld in uitgesproken tinten. “Vooral de laatste decennia, sinds modeontwerpster Angela Kelly haar kleedster is, komt de Queen steevast kleurrijk voor de dag”, zegt Jo De Poorter. Leuk weetje: Kelly loopt ook alle nieuwe schoenen in van de majesteit, omdat ze allebei dezelfde maat hebben.

Quote Bezoekt koningin Elizabeth een land, dan verwerkt ze de kleuren van die natie in haar kleding uit respect. Koningshuisdeskundige Jo De Poorter

Heeft ze een voorliefde voor kleur? Of is het meer dan dat? “Verbaal moet ze zich vaak inhouden – de Queen kan niet zomaar om het even wat verkondigen. Maar in haar kledij verwerkt ze codes en signalen. Bezoekt ze een land, dan verwerkt ze de kleuren van die natie in haar kleding uit respect. De Queen draagt ook vrijwel altijd een broche die ze geërfd heeft van haar familie aan moederszijde. Het is een eerbetoon aan haar naaste familie.”

Koningin Elizabeth kreeg trouwens zelf ooit de vraag waarom ze bij koninklijke representaties altijd felle kleuren draagt. Ze antwoordde gevat: “Als ik beige zou dragen, zou niemand weten wie ik ben.”

6. RUST, ROUTINE EN REGELMAAT

Spannend is de dagindeling van de Queen niet, maar doeltreffend wel. Neem nu haar nachtrust: ze kruipt om 11 uur ’s avonds onder de wol. Om halfacht wekt een doedelzakspeler de koningin aan het raam – een eeuwenoude traditie. De Queen is dus uitgerust als ze aan haar taken begint.

Dat takenpakket volgt al haar hele koninklijke bestaan lang hetzelfde, strakke stramien. De dag start met thee en toast. Een halfuurtje later begint de Queen met werken. Jo De ­Poorter: “Alles wordt een jaar vooruit gepland en zes maanden van tevoren uitgewerkt. Met tussenpozen trekt de koningin zich vier maanden per jaar terug op haar landerijen, op Balmoral of Sandringham. Dan gaat ze wandelen met haar geliefde corgi’s. Elke keer als ze terugkomt naar Sandringham zorgt het personeel dat het huis er net zo uitziet als ze het heeft achtergelaten. Als ze spullen laat liggen op een stoel, blijven die daar liggen.”

Quote De Queen houdt het het liefst bij toast, fruit, groenten, kip, vis en een stukje kaas. Onder het eten lost ze het kruiswoord­raad­sel in The Times op. Koningshuisdeskundige Jo De Po

Haar eetpatroon is evenmin vorstelijk. Ze houdt het het liefst bij toast, fruit, groenten, kip, vis en een stukje kaas. Onder het eten lost ze het kruiswoordraadsel in The Times op.

Om de woeligheid van het dagelijks leven de baas te kunnen, heeft de koningin ankerpunten en voldoende rust nodig, ­besluit De Poorter. Oftewel: hoe krachtig eenvoud kan zijn.

