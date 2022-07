3 topvrouwen in voetbal reageren op de kritiek: “Vrouwenvoetbal saai? Het is net puurder”

“Het mannenvoetbal in vierde provinciale was nog beter.” Op Twitter is men niet mals voor onze Red Flames op het EK. Vrouwenvoetbal is saai, klinkt het. Al wie dat denkt, moest eens weten hoe het is om een vrouw te zijn in de voetbalwereld, reageren Red Flame Tine De Caigny, topscheids Viki De Cremer en voetbaljournaliste Hilde Van Malderen. Ze praten over wat u niet op het scherm ziet: het ingebakken seksisme, ondanks hun tomeloze passie. “Je blijft een vrouw in een wereld vol testosteron.”