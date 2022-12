21 trends en inzichten op gebied van carrière uit 2022: “Met een minimum aan skills aan de bak raken kán”

Met 2023 in zicht, blikken we terug op het afgelopen jaar. En het professionele landschap evolueerde flink wat: 2022 kende opvallend veel nieuwe trends en inzichten op vlak van carrière. Wij bundelden de 21 belangrijkste voor jullie: van de invloed van je dialect tot de nieuwe manieren om ontslag te nemen of iemand te ontslaan.

1. Steeds meer mensen doen aan ‘quiet quitting’ ...

In een wereld waarin de balans tussen werk en privéleven voor velen ver zoek is, doen ook steeds meer mensen aan ‘quiet quitting’: je job doen, maar ook niet meer dan dat. Het was ongetwijfeld de grootste carrièretrend uit 2022: om klokslag 17 uur de laptop dichtdoen, om pas ’s ochtends weer bereikbaar te zijn. De nieuwe generatie lijkt rust en ontspanning steeds vaker voorop te stellen. Betekent dit het einde van ambitie?

2. ... en steeds meer werkgevers doen aan ‘quiet firing’

Er mogen dan steeds meer werknemers zijn die enkel nog het uiterst noodzakelijke doen, ook bij werkgevers zien we een opvallende tendens. In plaats van actief te ontslaan, kiezen sommige bazen voor ‘quiet firing’. Met andere woorden: hun personeel er onrechtstreeks toe dwingen zelf ontslag te nemen door hen het leven zo zuur te maken. Drie ex-werknemers getuigen over hoe ze daar het slachtoffer van werden.

3. Je persoonlijkheid doet er meer en meer toe

Ook ‘personality hiring' is in opmars. Dat wilt zeggen dat een potentiële werkgever niet alleen naar je curriculum vitae kijkt, maar ook naar wie je bent en je op basis daarvan aanneemt. Op social media getuigen mensen over hoe ze met een minimum aan skills tóch aan de bak raakten, puur dankzij hun persoonlijkheid.

4. Je dialect kan bepalen of je wel of niet wordt aangenomen

Het zou niet mogen, maar ook je tongval kan blijkbaar het sollicitatieproces beïnvloeden. Er bestaat zoiets als accentdiscriminatie: mensen van bepaalde plaatsen zullen minder snel worden aangenomen dan anderen.

5. Bedrijven met vrouwen aan de top doen het beter ...

Bedrijven waarin een vrouw de leidinggevende functie vervult, doen het volgens een studie bij 15.000 werknemers heel wat beter op verschillende aspecten.

6. ... en toch is de kans kleiner dat je opslag krijgt als vrouw

Anno 2022 is de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds niet weggewerkt. Op 15 november was het Unequal Pay Day: sinds die dag werken alle vrouwen onbetaald tot het einde van dit jaar, omdat ze minder vergoed worden als mannen voor het uitvoeren van dezelfde jobs.

Vrouwen krijgen niet alleen minder betaald, de kans is ook kleiner dat hun salaris verhoogd wordt als ze daar zelf om vragen. Gelukkig zijn er wel dingen die je kan doen, volgens loopbaanexpert Ann Rens.

7. ‘Career cushioning’ is een trend

In plaats van op één paard te wedden, houden steeds meer werknemers een alternatieve carrière achter de hand. Een soort plan B, als het ware, want het moest maar eens mislopen bij je huidige job. Of dat wel zo'n goed idee is, laten we nog in het midden.

8. We zitten in het tijdperk van de ‘bijbaantjes’

Nu we de prijzen aanzienlijk zien stijgen, hebben steeds meer (jonge) mensen bijbaantjes. Omdat hun passie elders ligt, of omdat ze graag nog een centje bijverdienen. “Met één vast inkomen, kom ik niet rond. Ik moest iets zoeken om mij niet in de schulden te werken.”

9. De Vlaming zit met ergernissen tegenover zijn collega’s

Wie carrière zegt, zegt collega’s. Je ziet ze vaker dan je vrienden en familie, en dat is niet altijd makkelijk. Het verwondert dan ook niet dat sommige werknemers met frustraties zitten. Jullie stuurden jullie ergernissen door naar ons, een arbeidspsycholoog gaf gericht advies.

10. Er zijn zeven soorten lastige collega’s

Van de bulldozer tot de micromanager: deze zeven soorten irritante collega’s kom je tegen op de werkvloer.

Heb je een collega die poeslief doet, maar waarbij je toch op je hoede blijft? Daar is een specifieke term voor: frenemy.

11. Frustraties over het kantoorleven worden volop gedeeld op social media

Of het nu gaat om een veeleisende baas of irritante collega’s: het is geen wonder dat we nu en dan onze frustraties moeten uiten. Vroeger deden we dat op café na pintje nummer twee, nu liever — en massaal — op sociale media. Want we kennen allemaal wel zo’n ‘office Linda’.

12. Er zijn steeds meer superpendelaars ...

Superpendelaars zijn langer dan twee uur per dag onderweg naar hun werk, en één op vijf Belgen valt onder die noemer. De ene is best blij met die reistijd om persoonlijk in te vullen, voor de ander weegt het mentaal al wat zwaarder door.

13. ... en ook steeds meer pendelergernissen

Het openbaar vervoer valt nu niet meteen te vergelijken met een limousine. De Vlaming die pendelt, durft zich dan ook al eens te ergeren. Wij vroegen naar jullie grootste frustraties en bundelden ze: van moeten praten met een collega in dezelfde wagon tot luide medepassagiers.

14. Te veel mensen blijven in een ‘gouden kooi’

Onderzoek toont aan dat veel Belgen niet zo gelukkig zijn met hun werk. Toch verkiezen ze de ‘gouden kooi’ boven ontslag nemen. Maar wat zijn de alternatieven voor wie niet wilt vastroesten?

15. Ook werkgevers doen aan ‘ghosting’

Anno 2022 is de term ‘ghosting’ al goed ingeburgerd. Het is de Engelse term voor een fenomeen waarbij iemand waarmee je date plots niets meer laat horen. Ook werkgevers durven die kaart te trekken en aan professionele ‘ghosting’ te doen. Met andere woorden: iemand tijdens een sollicitatieproces plots niets meer laten weten.

16. De Vlaming is meteen na zijn verlof alweer gestresst

Stress is het nieuwe roken. Een deugddoende vakantie helpt je tot rust komen, maar vaak verdwijnt die rust als sneeuw voor de zon zodra we de werkvloer weer betreden.

17. Een op de twee kampt met de zondagblues

Ongeveer de helft van de Belgen heeft elke week de zondagblues te pakken. En dat is serieuzer dan het klinkt. “Het is vergelijkbaar met een jetlag en het kan leiden tot hartkloppingen”, waarschuwt arts Luc Swinnen.

18. Workations blijven populair

Waren ze voor de pandemie eerder uitzonderlijk, zien we de laatste jaren steeds meer mensen die op reis gaan om er op verplaatsing hun job te doen. De regels over werken van op afstand werden dan ook aangepast in recente tijden.

19. Zes op de tien Belgen praten over hun privéleven met de baas

Maar hoeveel persoonlijke info kan je delen met je baas? Waar ligt de beleefde balans tussen eerlijkheid en oversharing en hoeveel eerlijkheid brengt je carrière in gevaar?

20. Ook vrouwen doen aan crypto

Er zijn zelfs vrouwen die ons land op de kaart zetten in de cryptowereld.

21. Deze zeven initiatieven kunnen helpen bij meer werkgeluk

Wat ons werkleven betreft, is er altijd ruimte voor verbetering. Ter inspiratie kunnen we spieken bij van onze buurlanden, die bijvoorbeeld rouwverlof geven na een miskraam of spontane vakantiedagen.

