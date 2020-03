Vind jij vandaag de juiste krantenkop in onze puzzel? Speel elk dag een nieuwe Koprol in de HLN app en op HLN.be Redactie

30 maart 2020

17u00 0 Campagne De HLN-app en HLN.be brengen eerste hulp bij verveling. Vanaf nu kun je elke dag op zoek naar een actuele krantenkop met onze nieuwste puzzel ‘Koprol’. Verbind alle letters en spaties in de juiste volgorde en ga op zoek naar de juiste titel, te beginnen bij de omcirkelde letter. Aan jou om uit te zoeken om welke krantenkop het gaat!



Jong of oud, met HLN FUN ben je urenlang zoet. Speel klassiekers zoals Sudoku, Tetris maar ook Actua-quizzen of een ‘Donut’ bubble-shooter. Je kan FUN gemakkelijk vinden in onze gratis HLN-app door het scherm te swipen van Nieuws tot FUN. Onze app maakt een omwenteling zoals een kubus en zl krijg je FUN te zien. Elke dag vind je daar nieuwe puzzels, quizzes en meer dan 30 snelle spelletjes.

Heb je de app nog niet? Installeer ‘m vandaag nog jouw smartphone voor iOS of Android.

Ontdek de 10 meeste gespeelde puzzels, quizzen en spelletjes deze week bij HLN FUN

1. Solitaire Classic. Een minimalistische versie van het Patience Solitaire kaartspel. Nu spelen



2. Woordzoeker. Vind jij alle woorden in het raster? Elke dag vind je een nieuwe opdracht bij HLN Fun. Nu spelen



3. Tetrix. Wie kent dit spel niet? Puzzel de blokken in elkaar en laat de rijen verdwijnen. Nu spelen



4. Mahjong Classic. Dit eeuwenoude klassieke bordspel is een favoriet van vele HLN surfers. Nu spelen



5. Smarty Bubbles. Geschikt voor alle leeftijden, schiet de balletjes de juiste richting uit. Nu spelen



6. Zoo Boom. Combineer schattig gekleurde dieren in dit vrolijke puzzelspel. Nu spelen



7. Zweedse puzzel. Dit is een variant van een kruiswoord waarbij de omschrijvingen zeer beknopt zijn. Nu spelen



8. Sudoku, de Japanse puzzel klassieker. Nu spelen



10. Herken de Horrorfilms quiz. Herken jij de klassiekers van dit duistere film genre? Nu spelen



Bonus - Tip van de redactie: OHH1 is een snel denkspelletje, exclusief gemaakt voor HLN. Kan jij alle levels aan? Nu spelen



