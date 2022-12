Remco Evenepoel (22) is de Belg van het Jaar 2022

Het is gebeurd! Remco Evenepoel (22) is de Belg van het Jaar. Meer dan 27.000 lezers en kijkers van HLN en VTM NIEUWS stemden de voorbije twee dagen op een van de vijf genomineerden. En net als op het WK wielrennen is Remco met ruime voorsprong alleen over de eindmeet gereden. Bijna vier op de tien van onze lezers en kijkers stemden voor Remco. Niet alleen voor zijn sportprestaties, maar ook omdat hij voor veel Belgen het vaak sombere jaar 2022 kleur heeft gegeven.