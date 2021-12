HLN trok de straat op met enkele cadeaus en liet voorbijgangers 1 laag cadeaupapier afscheuren. Heb jij al deelgenomen aan HLN Pakt Uit?

Doe mee Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al meer dan 60.000 lezers waagden hun kans.

Wie wil deelnemen kan surfen naar de wedstrijdpagina. Daar log gratis je in en kan je je kans wagen. Bij elke nieuwe winnaar wordt meteen overgeschakeld op het volgende cadeau - en een nieuwe kans voor alle deelnemers -, tot alle cadeaus uitgedeeld zijn.

Elke dag nieuwe winnaars

Tot kerstavond kan je meedingen naar één van de 1.600 vroege kerstcadeaus ter waarde van 85.000 euro. Een greep uit het prijzenaanbod: elektrische fietsen van Bosch, een speaker van Bang & Olufsen en tal van Oppo-smartphones. En met ook kledingbonnen ter waarde van 100 euro, een gasbarbecue, koffiemachines van Illy en tuintoestellen van Gardena is de prijzenpot rijk gevuld. Alle 1.600 prijzen en de honderden winnaars van de afgelopen dagen ontdek je op de wedstrijdpagina.

Maak de lekkerste kerstgerechten in deze Greenpan Barcelona ‘Limited Edition’-braadpan met keramische antikleeflaag en een diameter van 28cm.

De OPPO Reno6 5G-smartphone heeft een schitterend en slank design, maar het is vooral het supersnel laden dat opvalt. Op minder dan een halfuur tijd is deze telefoon volledig opgeladen.

Op zoek naar een origineel geschenk? De Streamz-giftbox biedt je een complete entertainmentervaring aan. Vlaamse en internationale topseries en films kijk je nu eenmaal het best met snacks en drinks van bij onz. Let’s get the Streamz party poppin’!

Leg eens een boom onder de kerstboom! Treedom is een B Corp die bomen plant over de hele wereld in de vorm van kleinschalige, maar duurzame boslandbouwprojecten. Sinds de oprichting in 2010 in Firenze zijn er al meer dan 1,25 miljoen bomen geplant in 17 verschillende landen.

Waan jezelf op het feesteiland met deze multifunctionele Mozes ‘Ibiza Baby’-slippers. Ze zijn 100% recycleerbaar en afwasbaar en ruiken naar melk en honing.

Meet jezelf een nieuwe look aan of koop een cadeau naar keuze met een Gift Card van 100 euro bij Designer Outlets Roermond en Roosendaal, net over de Nederlandse grens.

Met deze gasbarbecue Monarch 320 BBQ van Gervi Outdoor ben je klaar om gasten op het terras te ontvangen voor een gezellige winterbarbecue.

Deze e-bike van Bosch is een van de meest duurzame, gezonde en leuke vervoersmiddelen en speelt een centrale rol in de mobiliteit van de toekomst. Deze fiets heeft een waarde van 3.500 euro en zit tweemaal in de prijzenpot. Winnaars mogen de e-bike kiezen bij hun dichtstbijzijnde fietshandelaar.

Bereid de perfecte espresso op een stijlvolle en duurzame manier met Illy X1 Anniversary E.S.E. & Ground-koffiemachine.

Laat het gras maar groeien. Deze Gardena Sileno-grasrobot is ideaal voor kleine gazons en combineert grote prestaties en precisie met maaigemak. Alle instellingen kan je trouwens handig aanpassen met een smartphone.

Ontdek alle prijzen

Volledig scherm HLN Pakt Uit met 85.000 euro aan vroege kerstcadeaus. © rv