HLN Pakt Uit zit er op! Duizenden HLN-lezers waagden hun kans om meer dan € 100.000 aan vroege kerstcadeaus te winnen

Naast nieuws en ontspanning pakte HLN in aanloop naar Kerst uit met meer dan 1.600 vroege kerstcadeaus! Samen werden meer dan 1.4 miljoen laagjes cadeaupapier weggescheurd. En elke dag gaven we zo’n 90 cadeaus weg! Wie het laatste laagje cadeaupapier wegscheurde, mocht het cadeau openen. Meteen daarna gingen we verder met het volgende cadeau, tot alle cadeaus uitgedeeld waren.

Welke straffe cadeaus kon je winnen?

Cadeaus voor het hele gezin

Joolz Day +SIY

Joolz is het merk voor ouders die niet te stoppen zijn. Leven, liefhebben en een betere wereld creëren voor hun kinderen. Joolz geeft je de juiste ondersteuning door slimme en duurzame producten te ontwerpen die jou helpen om in balans te blijven, je comfortabel te voelen en de regie in eigen handen te houden. Zo kun jij dromen, plannen maken en een wereld creëren die jij voor je kind(eren) wilt – een nieuwe wereld waar zij trots op kunnen zijn en waarvan ze samen met jou kunnen genieten!



Je kan de award-winnende Joolz Day+ volledig zelf samenstellen in verschillende kleuren en prints waardoor je jouw eigen unieke stijl extra in de verf zet. Opteer voor een andere kleur voor het onderstel, de wielen of pak uit met een eigenzinnige combinatie van hoogwaardige stoffen en tientallen trendy patronen. Creëer je eigen look en ga in stijl op stap.

Volledig scherm Joolz Day +SIY © Joolz

FRITEL Pizza Grill & Raclette

Deze nieuwigheid van FRITEL is dé blikvanger op je feesttafel en gegarandeerd de lieveling van al je gasten. Want niets is gezelliger dan een avondje samen creatief kokerellen met de Pizza Grill & Raclette. Maak je eigen mini-pizzaatjes terwijl je tegelijkertijd sappige vleesgerechtjes met groenten kan grillen. Hou je van vis en schaaldieren? Draai dan de bakplaat gewoon om en bak je favoriete ingrediëntjes op de teppanyaki plaat. De Pizza Grill & Raclette is geschikt voor acht personen, heeft twee verwarmingselementen en is makkelijk afwasbaar. Pizzahouders, een pizzasnijder, houten spateltjes en raclettepannetjes zijn inbegrepen.

Volledig scherm Pizza Grill & Raclette © FRITEL

SodaStream DUO Bruiswatertoestel

Het SodaStream-bruiswatertoestel met zowel glazen als plastic herbruikbare flessen! Bij wie een stijlvol gedekte tafel waardeert, valt SodaStream DUO met zijn glazen karaf beslist in de smaak. De glazen fles met bruisende drank past perfect op de feesttafel dit eindejaar, voor de ultieme diner-ervaring. Naast de karaf, kun je met SodaStream DUO ook de herbruikbare, vaatwasbestendige plastic SodaStream-fles doen bruisen. Leuk om te hebben, én om te geven! Het bruiswatertoestel heeft een strak design met roestvrij staal en hoogwaardige materialen, en een eenvoudige drukknop om het ultieme bruisende drankje te bereiden.

Volledig scherm DUO Bruiswatertoestel © SodaStream

Smartphoto fotoboeken

Wat is er leuker dan te bladeren door jouw prachtige herinneringen van 2022 en jouw mooiste momenten te herbeleven? Dankzij smartphoto kan jij deze mooie herinneringen koesteren in een fotoboek. Creëer zelf jouw perfecte boek voor elk moment. Van handige compacte fotoboeken, die je gemakkelijk mee kan nemen, tot prachtige grote fotoboeken met voldoende ruimte voor al je foto’s en verhalen.

Volledig scherm Fotoboek © Smartphoto

KitchenAid Steel Core Enamel kookpot

De feestdagen zijn niet compleet zonder deze nieuwe kookpot van KitchenAid! Ze is gemaakt van kwalitatief, krasbestendig Duits email dat zorgt voor een optimaal smaakbehoud. Zo ben je altijd zeker van geslaagde kookresultaten. En dan hebben we het nog niet gehad over het prachtige design en de koelblijvende handgrepen van roestvrij staal, waardoor je de kookpot moeiteloos van het fornuis naar de eettafel brengt. Dit wordt jouw nieuwe keukenfavoriet!

Volledig scherm Steel Core Enamel kookpot © KitchenAid

GreenPan Barcelona braadpan

Deze limited edition GreenPan Barcelona braadpan heeft een stijlvol rode kleur met een mat gouden handvat. Een must-have voor koks die graag een statement maken! De combinatie van extra dik aluminium en de nieuwste Magneto-inductietechnologie garandeert een snelle en gelijkmatige warmteverdeling. De Thermolon keramische antikleeflaag is 100% PFAS-vrij en bevat geen schadelijke chemische stoffen. Ziet er sensationeel uit, presteert spectaculair!

Volledig scherm Barcelona braadpan © GreenPan

Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus

Met de Genio S Plus geniet je met een simpele druk op de knop van een grote verscheidenheid aan heerlijke koffiebarkwaliteitsdranken.

Volledig scherm Genio S Plus © Nescafé Dolce Gusto

Hasbro-pakket met 10 items

Pret voor de hele familie met tal van verschillende spelletjes, speelgoed en andere.

Volledig scherm Pakket met 10 spelletjes © Hasbro

Coolbue voucher t.w.v. € 100

Met deze bon ter waarde van €100 kan je zelf kiezen uit één van de 30.000+ producten op de Coolblue webshop. Van spullen voor in de keuken en de tuin tot gadgets en computergerelateerde producten.

Volledig scherm Voucher € 100 © Coolbue

Kadoosje t.w.v. € 50

Dé cadeautip die je één minuut helemaal laat wegdromen … En misschien nog veel meer! Feestige Geluksdagen met de krasspelen van de Nationale Loterij! Op zoek naar een cadeau-idee voor de feesten? Denk dit jaar eens aan de Kadoosjes en Krasbomen van de Nationale Loterij: het kleine cadeau dat misschien grote dromen kan waarmaken. Stel vanaf € 10 een Kadoosje samen met de krasspelen die je zelf kiest, of kies een Krasboom vanaf € 24 en schenk iemand één minuut om weg te dromen … en misschien nog véél meer! Je vindt ze vanaf nu in je favoriete verkooppunt.

Volledig scherm Kadoosje © Nationale Loterij

Mepal verwenpakket

Mepal is een slim, handig en innovatief merk voor thuis en onderweg. De producten zijn te herkennen aan hun goed doordachte oplossingen, functionele en tijdloze uitstraling en eigentijds design. Mepal zorgt ervoor dat genieten op belangrijke momenten in het leven heel gemakkelijk wordt. Het Nederlands bedrijf bestaat in 2020 maar liefst 70 jaar. Vrijwel alle producten worden nog steeds in de Achterhoek gemaakt. Vanuit de thuisbasis Lochem gaan ze de hele wereld over, met de Benelux en Duitsland als belangrijkste markten. Het pakket omvat (kleur naar keuze): - Isolerende lunchpot ‘Ellipse’ - Isoleerfles ‘Ellipse’ - Isoleerbeker ‘Ellipse’ - Bento lunchbox ‘Take A Break’ - Saladbox ‘Ellipse’ - Vouwlepel ‘Ellipse’ - Waterfles ‘Ellipse’ - 3-delige bestekset ‘Ellipse’ - Fruit & Veggiepot

Volledig scherm Verwenpakket © Mepal

Sportieve of outdoor cadeaus

Upway Veloci Spirit elektrische fiets voor vrouwen

De professioneel gereviseerde EAF Veloci Spirit is een ideaal model voor het dagelijkse stadsverkeer. Deze fiets kan je ook meenemen voor een ritje op de weg. Hij is uitgerust met een krachtige middenmotor die de gebruiker in staat stelt alle soorten heuvels te beklimmen en zonder problemen fietstassen en/of een babyzitje te dragen. Hij heeft ook een krachtige batterij voor langere ritten.

Volledig scherm Veloci Spirit elektrische fiets © Upway

Upway Veloci Spirit elektrische fiets voor mannen

De professioneel gereviseerde EAF Veloci Spirit is een ideaal model voor het dagelijkse stadsverkeer. Deze fiets kan je ook meenemen voor een ritje op de weg. Hij is uitgerust met een krachtige middenmotor die de gebruiker in staat stelt alle soorten heuvels te beklimmen en zonder problemen fietstassen en/of een babyzitje te dragen. Hij heeft ook een krachtige batterij voor langere ritten.

Volledig scherm Veloci Spirit elektrische fiets voor mannen © Upway

Adidas Rode Duivels shirt

Dit is het nieuwe Adidas België Rode Duivels thuisshirt voor 2022-2024. Op de linkerborst is het RBFA logo te zien en op rechterborst het adidas logo. De kenmerkende adidas strepen op de schouders voegen stijl toe zodat jij er altijd en overal goed bijloopt met het Rode Duivels shirt.Het adidas België shirt bestaat uit 100% gerecycled polyester. Dit materiaal is voorzien van de vochtabsorberende AEROREADY technologie, wat ervoor zorgt dat zweet wordt afgevoerd naar de bovenste laag van het shirt. Hierdoor blijf je altijd droog en gefocust.

Volledig scherm Rode Duivels shirt 2022 © Adidas

The North Face Castleview 50/50 Down-jas (M)

Castleview 50/50 Down-jas voor heren in kleur Banff Blue in maat Medium. Deze waterdichte jas gevuld met 800 cuin dons en is opbergbaar in je zak, waardoor je hem kan neemenen bij al je activiteiten.

Volledig scherm Castleview 50/50 Down-jas © The North Face

The North Face Summit Series L6 Cloud-Donsparka (M)

Summit Series L6 Cloud-Donsparka voor dames in kleur Pamplona Purple in maat Medium. Deze jas biedt optimale warmte, zonder gewicht of volume, waardoor hij perfecte bescherming biedt bij bergklimmen op grote hoogten.

Volledig scherm Summit Series L6 Cloud-Donsparka (M) © The North Face

The North Face Origins ‘86 Mountain-jas (M)

Origins ‘86 Mountain-jas unisex in kleur Safety Green in maat Medium. Deze jas, met ademende, waterdichte en winddichte 2,5 laags DryVent™-technologie, zorgt voor bescherming in alle weersomstandigheden

Volledig scherm Origins '86 Mountain-jas © The North Face

Coole gadgets

ArtSound Brainwave03 zwarte oortjes

De Brainwave03 oortjes met active noise cancelling technologie zijn bijzonder elegant. Ze vallen perfect in je oor en zijn met een waterbestendige matte rubberlaag afgewerkt. Met de intuïtieve touchcontrol switch je makkelijk tussen je playlist en een telefoontje. De Brainwave03 earbuds, betaalbaar topdesign.

Volledig scherm Brainwave03 zwarte oortjes © ArtSound

ArtSound PWR05 limited edition luidspreker

De PWR05 draagbare luidspreker van ArtSound is wellicht de krachtigste in zijn soort. Dankzij zijn vier ingebouwde woofers zorgt deze Bluetooth luidspreker voor een ongekend warm luisterplezier. Zelfs in een hoog volume betrap je hem niet op vervorming. Geen feestje zonder de PWR05!

Volledig scherm PWR05 Limited Edition luidspreker © ArtSound

ArtSound Brainwave05 on-ear hoofdtelefoon

De Brainwave05 on-ear hoofdtelefoon biedt je draadloze vrijheid en foutloze klankkwaliteit. Dat nauwelijks 140 gram zoveel technologie bevat is ongezien. Zijn ingebouwde drivers genereren een bijzonder helder, krachtig en vooral warm geluid, stil én luid.

Volledig scherm Brainwave05 on-ear hoofdtelefoon © ArtSound

Fujifilm Instax Link WIDE

Echte vriendschap verdient WIDE momenten. Elk moment ten volle beleven én vastleggen, zodat iedereen het kan zien. Dat is mogelijk met de eerste WIDE smartphone printer van Fujifilm. De instax Link WIDE zit barstensvol functies die ervoor zorgen dat niets verloren gaat. Verbind via de applicatie je smartphone met de instax Link WIDE en bewerk je WIDE prints met kleur, QR-berichten of geheime boodschappen. Ready to spread the love, WIDE?

Volledig scherm Instax Link WIDE © Fujifilm

Sennheiser CX True Plus Wireless

Het doel om de toekomst van audio te vormgeven en unieke geluidservaringen voor klanten te creëren brengt de medewerkers en partners van Sennheiser wereldwijd samen. Vanaf de oprichting in 1945 behoort Sennheiser tot één van ’s werelds meest toonaangevende fabrikanten van hoofdtelefoons, microfoons en draadloze transmissiesystemen. Sinds 2013 staan Daniel Sennheiser en Dr. Andreas Sennheiser aan het roer, de derde generatie van de Sennheiser-familie die het bedrijf runt.

Volledig scherm CX True Plus Wireless © Sennheiser

OPPO Find X3 Neo

Breng je talent als fotograaf en filmmaker naar nieuwe hoogten dankzij de intuïtieve Find X3 Neo. Met AI Highlight Video past de verlichting zich op intelligente wijze aan de omgeving aan, zodat jouw video’s alle verwachtingen overtreffen, zelfs als er weinig licht is. Geniet van absolute vrijheid dankzij OPPO’s razendsnelle SUPERVOOC-laadtechnologie, waarmee je telefoon op een half uur tijd van 0 naar 100% is opgeladen.

Volledig scherm Find X3 Neo © OPPO

OPPO A74

Wie zegt dat modieus en functioneel niet samen gaan? Het slank en licht design van de OPPO A74 is niet alleen fijn om naar te kijken, maar ligt ook prettig in de hand. Geniet van een overvloed aan opslagcapaciteit en soepele prestaties dankzij 6 GB RAM en 128 GB intern geheugen. Lege batterij? Na een half uurtje is hij weer voor de helft opgeladen!

Volledig scherm A74 © OPPO

OPPO Find X3 Lite

Op het internet surfen, video’s bekijken, door je social media scrollen: het gaat allemaal ongelofelijk soepel met het vloeiende 90Hz-schern van de OPPO Find X3 Lite. Met zijn geavanceerde camera features maak je kleurrijke, levendige en gebalanceerde foto’s en video’s, zowel overdag als ‘s nachts. In 35 minuten is de telefoon volledig opgeladen dankzij OPPO’s SUPERVOOC-snellaadtechnologie.

Volledig scherm Find X3 Lite © OPPO

Technologische snufjes

Devolo - Magic 2 WiFi 6 Mesh Kit

De Devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh Kit is ‘s Werelds eerste WiFi 6 powerline-adapter die voor een revolutie in de WiFi-snelheid in uw huis zorgt.



Devolo - Magic 2 LAN Triple Starter Kit

De Devolo Magic 2 LAN Triple Starter Kit kan met 3 Gigabit-poorten tot wel 2,4GB/s zorgen.



Devolo - Magic 1 WiFi Starter Kit

De Devolo Magic 1 WiFi Starter Kit zorgt voor overal WiFi zonder grenzen. Surf overal in huis met hoge snelheden van 1200 Mbps.

Volledig scherm Wifi versterkers Devolo © Devolo

Philips Hue White and Color Ambiance starterkit van Light Gallery

Ontdek het gemak van slimme verlichting dankzij de Philips Hue starterkit. Deze kit bevat drie Hue White and Color Ambiance standaardlampen met E27-fitting waarmee je kunt genieten van prachtig LED-licht in elke kleur of wittint die je maar wil. In de doos vind je verder alles wat je nodig hebt om je woning te verrijken met slimme verlichting, waaronder een superhandige Hue dimmer switch. Gebruik deze slimme schakelaar om je lampen aan en uit te doen, te dimmen, feller te zetten of een voorgeprogrammeerd lichtrecept in te stellen. Je kunt de dimmer switch gemakkelijk overal ophangen waar je maar wil, bijvoorbeeld op de plek van een bestaande lichtknop. Je kunt hem zelfs van de magnetische wandhouder halen en bij je dragen als afstandsbediening. De starterkit is natuurlijk compleet met een Hue Bridge, waarmee je toegang krijgt tot alle slimme verlichtingsfuncties zoals timers, automatiseringen en bediening als je niet thuis bent.

Volledig scherm Philips Hue White and Color Ambiance starterkit © Light Gallery

WiZ Imageo opbouwspot wit of zwart met 3 lichtpunten van Light Gallery

Creëer eenvoudig de perfecte sfeer in huis met gekleurde lichttinten van de slimme WiZ Imageo opbouwspot. De drie witte spots zijn zowel draai- als kantelbaar zodat je het licht precies kunt richten waar jij het nodig hebt. De lamp is eenvoudig te bedienen via de WiZ app. Zo kun je de lampen gemakkelijk dimmen als je vrienden over de vloer hebt, feller zetten als je gaat lezen of kies uit één van de 16 miljoen kleuren voor extra sfeer tijdens een filmavondje. Gebruik ritmes om je lampen op bepaalde tijden automatisch van wittint of kleur te laten veranderen. Gemakkelijk te bedienen via je eigen wifinetwerk met je smartphone of stem.

Volledig scherm Imageo opbouwspot rond wit of zwart met 3 lichtpunten © WiZ

Poly P5 Webcam

Poly Studio P5 Webcam is een persoonlijke webcam met cameramogelijkheden die geoptimaliseerd zijn voor videoconferencing. Poly Studio P5 Webcam biedt een resolutie van 1080p en 4x digitale zoom, heeft een ingebouwde privacy-sluiter, een directionele microfoon en geïntegreerde USB-connectiviteit voor headsets voor gemakkelijke audio plug-and-play-connectiviteit. De Poly Studio P5 maakt deel uit van het Poly Studio P Series gamma, het eerste professionele videoconferencing-oplossingenportfolio voor persoonlijk gebruik door thuiswerkers. Deze persoonlijke videoconferencing-devices bieden het vertrouwen, de vrijheid en de professionele klasse om ervoor te zorgen dat de gebruiker altijd het beste voor de dag komt qua beeld en geluid. De nieuwe Studio P5 webcam is te bundelen met enkele prijswinnende Poly-headsets of de draagbare Poly Sync 20, de slimme speakerphone om overal optimaal te kunnen werken.

Volledig scherm P5 Webcam © Poly

Poly Voyager 4300 Headset

De Voyager 4300 UC Series headset is een draadloze en bluetooth Voyager-headsets. Deze headset is speciaal ontworpen voor de ‘new way of working’ en zorgt ervoor dat werknemers verbonden én productief blijven – of ze nu thuis of op kantoor werken. Dankzij de bluetoothverbinding blijf je tot een afstand van vijftig meter verbonden met je computer. Verder is de headset uitgerust met audiomogelijkheden van hoge kwaliteit en meerdere connectiviteitsopties – en dat voor een betaalbare prijs. Dankzij de bijgeleverde BT700-USB-adapter beschikt de Voyager 4300 UC Series over naadloze connectiviteitsopties met een smartphone of computer naar keuze - voor nog meer flexibiliteit.

Volledig scherm Voyager 4300 Headset © Poly

Poly Blackwire 8225 Headset

Met de Poly Blackwire 8225 Office Headset kan je gesprekken voeren zonder last te hebben van omgevingsgeluiden. Deze headset heeft actieve noise canceling, zodat je niet gestoord wordt door telefonerende of babbelende collega’s of kinderen als je thuis werkt. Dankzij het design en de hoofdband voel je nauwelijks dat je de headset op hebt. Je kan dus comfortabel gesprekken voeren met de Blackwire Headset op. Bovendien kan je gesprekken beantwoorden met een simpele druk op de knop op de kabel. Je kan ook het volume aanpassen via de knoppen op de kabel, je hebt dus de belangrijke functies bij de hand hebt als je in gesprek bent.

Volledig scherm Blackwire 8225 Headset © Poly

Verzorgings- of verwenpaketten

NIVEA - set

Met dit NIVEA-pakket heb je verzorgingsproducten voor het hele gezin! Van micellair water, tot douchecrème en deodorant.

Volledig scherm NIVEA-set © NIVEA

Dr. Hauschka - set

Dr. Hauschka staat voor 100% echte natuurzuivere cosmetica sinds 1967. De producten van Dr. Hauschka bevatten uitsluitend (extracten van) heilzame planten en natuurlijke stoffen. Alle formules ontstaan door uitgebreid wetenschappelijk onderzoek in eigen laboratoria. Het beroemde 3 stappenplan van Reinigingsmelk, Gezichtslotion en Rozencrème biedt een perfecte dagelijkse reiniging en verzorging van het gelaat.

Volledig scherm Verzorgingsset © Dr. Hauschka

Eucerin Hyaluron-Filler+ 3x Effect Huidverfijnend Serum

Een ultralicht serum dat de poriën verfijnt en de eerste fijne lijntjes vermindert, met anti-oxidant bescherming. Dit anti-aging serum voor dagelijks gebruik vult fijne lijntjes zichtbaar op en beschermt tegen oxidatieve stress uit de omgeving. Voor een zijdezachte, meer stralende en jonger uitziende huid tijdens de harde wintermaanden.

Volledig scherm Hyaluron-Filler+ 3x Effect Huidverfijnend Serum © Eucerin

Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant

De meest krachtige BHA-exfoliant van Paula’s Choice geeft mooie resultaten op een gecombineerde tot vette huid met mee-eters en puistjes. De vloeistof voel je nauwelijks op je huid en wordt snel opgenomen. Helpt dode huidcellen te verwijderen, ook in de porie. BHA werkt ontstekingsremmend en helpt zo tegen puistjes en roodheid.

Volledig scherm Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant © Paula's Choice

Er even tussenuit

Bongo Prettige Feesten belevenis cadeaubon

Bongo in het thema van kerst en het einde van het jaar. Deze Bongo is multithematisch, wat betekend dat hier meerdere Bongo categorieën onder vallen, met keuze uit 5200 belevenissen. Op zoek naar een cadeau dat geschikt is voor iedereen? Wij zorgen graag voor extra blije gezichten tijdens de feestdagen.

Volledig scherm Prettige Feesten Belevenis Cadeaubon © Bongo

Code van Coppens: Unlocked

Heb jij al eens naar Code van Coppens gekeken en gedacht: amai, dat zou ik ook wel eens willen meemaken? Dit is je kans! Stap zelf binnen in de wondere wereld van Staf en Mathias in de Code van Coppens Unlocked. Kies één van de twee escape rooms. Elke escape room bestaat uit vijf verschillende kamers, die jij met je team moet proberen ‘unlocken’.

Volledig scherm Code van Coppens: Unlocked © VTM

Vlaanderen Vakantiecheque t.w.v. € 200

De Vlaanderen Vakantiecheque is het ideale geschenk om nieuwe herinneringen te maken in Vlaanderen Vakantieland. De vakantiecheque is 18 maanden geldig en is inwisselbaar bij alle logies die je vindt op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland.

Volledig scherm Vlaanderen Vakantiecheque © Vlaanderen Vakantieland

Kinepolis duoticket

Geniet van de nieuwste films met deze duoticket van Kinepolis.

Geldig op alle standaard filmvoorstellingen (niet geldig voor evenementen) - exclusief supplementen.

Volledig scherm Duotickets © Kinepolis

McArthurGlen Designer Outlets Roermond & Roosendaal Giftcards t.w.v. € 300

In Designer Outlet Centres Roermond en Roosendaal, allebei net over de grens in Nederland, shop je het héle jaar door met tot wel 70% korting op de retailprijs van premium designer merken, zoals Karl Lagerfeld, Essentiel Antwerp, The Kooples en Calvin Klein bijvoorbeeld. Maar de winkeldorpen hebben méér te bieden dan voordelige koopjes in mode, home, beauty en sport alleen. Ze staan garant voor gezelligheid, met metershoge kerstbomen, en een ruim aanbod aan eetgelegenheden in een verzorgd kader. De ultieme bestemming voor jouw Xmas Shopping!

Volledig scherm Giftcard © McArthurGlen Designer Outlets Roermond & Roosendaal

Trendy accessoires

Obvious Outdoor IWATO Backpack

De IWATO (I was a tent once/NL: Ik was ooit een tent) rugzak kan het allemaal, van een daguitstap naar je favoriete natuurpark tot dagelijks woon-werk verkeer. Het is ontworpen met comfort, prestatie en duurzaamheid in gedachte. Het herkenbare groenblauwe (gewaxte) textiel is geupcycled van oude patrouilletenten. De extra brede Econyl schouderriemen en de uitneembare rugsteun van gerecycleerde sporttenues zorgen ervoor dat comfort en duurzaamheid elkaar niet in de weg staan. Voor de bodem van de rugzak kozen we voor een materiaal dat op het eerste zicht misschien niet bepaald duurzaam lijkt, namelijk Econyl (Nylon). Maar door dit slijtvaste materiaal te gebruiken wordt de levensduur van het product significant verlengd, wat op lange termijn de meest duurzame keuze is. De IWATO producten worden ethisch verantwoord geproduceerd in maatwerkbedrijven in België.

Volledig scherm IWATO Backpack © Obvious Outdoor

Obvious Outdoor IWATO Hip pack

Heuptasje, schoudertas, poshke, … zijn allemaal woorden die deze tas beschrijven. De IWATO (I was a tent once/NL: Ik was ooit een tent) heuptas is een minimalistische en functionele tas die ontworpen is om alles te kunnen dragen wat je op dagelijkse basis nodig hebt: je telefoon, portefeuille, sleutels, draadloze oortjes en meer. Slimme oplossingen zoals een tussenschot om je spullen veilig en netjes te organiseren en een multifunctionele lus aan de buitenkant waar je van alles aan kan hangen maken het design helemaal af. De IWATO producten worden ethisch verantwoord geproduceerd in maatwerkbedrijven in België.

Volledig scherm IWATO Hip pack © Obvious Outdoor

Obvious Outdoor IWATO Wallet

Niemand vind het leuk om rond te sleuren met een dikke portefeuille vol met oude kasticketjes en buitenlandse munten. Deze mooie minimalistische portefeuille is net groot genoeg voor alles wat je echt nodig hebt. Het is handgemaakt van de stof van oude patrouilletenten. Er zijn 3 compartimenten waar je een hoop kaarten in kwijt kan (tot wel 20 stuks) en zelfs, enkel als je dat echt wilt, wat geldbriefjes. Het beste aan deze portefeuille: zelfs al is ze helemaal gevuld voelt ze toch erg licht en dun aan. Het lint dat gebruikt is om de zijkanten af te werken is gemaakt van Econyl, een vorm van (chemisch) gerecycleerd nylon die net zo sterk en puur is als nieuw nylon. De IWATO producten worden ethisch verantwoord geproduceerd in maatwerkbedrijven in België.

Volledig scherm IWATO Wallet © Obvious Outdoor

GrandOptical voucher t.w.v. € 149

Hey YOU! Op zoek naar een nieuwe zonnebril? Speel dan nu mee en maak kans op één van de 20 GrandOptical vouchers ter waarde van 149 euro. Kies een zonnebril uit een selectie van de trendy merken Heritage, Privé Revaux, Sensaya of Solaris. Winnaars pikken de gekozen zonnebril op bij een GrandOptical opticien in hun regio. Ready? Good to see YOU at GrandOptical soon!

Volledig scherm Diverse eigen merken zonnebrillen (Heritage, Privé Revaux, Sensaya, Solaris) © GrandOptical

Heerlijke lekkernijen

Or Tea? Giftbox

Thee met een missie, dat is Or Tea? Een deel van de missie bestaat erin te bewijzen dat thee niet saai is, ingewikkeld of een drankje voor oma’s. Dat doet het aaibare label door thee te commercialiseren van onberispelijke kwaliteit, afkomstig uit de beste theegebieden, en deze te leren drinken op een hedendaagse manier. Smaken met klinkende namen zoals Dragon Well, Monkey Pinch of Towering Kung Fu worden verpakt in bijzonder kleurrijke, tot de verbeelding sprekende doosjes. Niet alleen de thee zelf is biologisch, ook de verpakkingen zijn milieuvriendelijk en worden bedrukt met soja-inkt. Or Tea? maakt van thee het nieuwe bakje troost. In de box zitten verschillende verfijnde thee-verrassingen zoals Tea of Love, Kung Flu Fighter en Winter Wonder Tea. Om het hart van menig theeliefhebber instant sneller te doen slaan!

Volledig scherm Or Tea? Giftbox © Or Tea?

Guylian belevingsbox

Op zoek naar een lekker en sustainable kerstcadeau voor de zoetekauw in je leven? Of inspiratie nodig voor je secret santa? Het geliefde chocolademerk Guylian, wereldberoemd om haar iconische zeevruchten, komt dit najaar met originele geschenkverpakkingen. Perfect als cadeau voor onder de kerstboom. En het mooiste nieuws? De nieuwe verpakkingen zijn volledig recycleerbaar, de zeevruchten zijn gemaakt met fairtradecacao, bevatten 100% ingrediënten van natuurlijke oorsprong én zijn palmolie -en sojavrij, in lijn met het duurzaamheidsbeleid van Guylian. H(eerlijk)! Inhoud Guylian belevingsbox: 2 x de originele Guylian Zeevruchten1 x de Guylian Temptations sneeuwman 1 x de Guylian Temptations kerstboom (voor onder de kerstboom) Leuke extra’s zoals chocolade tabletten, receptkaartjes,... Twee verpakkingen voor jezelf én twee verpakkingen om uit te delen aan geliefden.

Volledig scherm Belevingsbox © Guylian

Petit Melo Discovery Box met 48 pralines

Petit Melo is een unieke melo praline met een bodem van belgische speculoos, een hart van luchtig schuim en 2x overgoten met de beste Belgische chocolade, verkrijgbaar in 6 heerlijke uniek smaken.

Volledig scherm Discovery Box © Petit Melo

Voor de viervoeters

Chicken Munchies hondenbrokjes (puppies, small adults of adults)

Het Antwerpse Gutsy lanceerde vorig jaar de Gutsy Munchies. Versterkt door een team van dierengeneeskundigen onderzochten ze de noden van de hond in afstemming met de planeet. Resultaat? Een duurzame hybride brok met de innovatieve combinatie van meel van de gele meelworm gemengd met kip, wortel, zoete aardappel, appel en veenbes. En dat gemaakt in Gent! Wij likten onze poten er alvast van af :).

Volledig scherm Chicken Munchies © Gutsy

Hoe deelnemen?

Deelnemen kan via hln.be/paktuit of in de HLN-app - daar vind je de wedstrijd bij onze Puzzels. Wrijf met je vinger over het cadeau en scheur een laag inpakpapier van het cadeau weg. Scheur jij de laatste laag weg? Dan WIN jij het cadeau!

Waag elke dag je kans t.e.m. 24 december

Volledig scherm HLN Pakt Uit © HLN