Doe mee aan de Ronde tegen Corona

02 april 2020

10u00 0

Nu zondag 5 april, live op HLN vanaf 11u en op VTM vanaf 13u30

Nu zondag vliegen HLN en VTM samen met alle Vlamingen De Ronde tegen Corona. Op de dag dat Vlaanderens mooiste niet gereden kan worden, sturen wij een helikopter op pad die de verbondenheid tussen alle inwoners filmt. Op HLN kan je van ‘s morgens de helikopter op de seconde volgen en voel je hem als het ware naderen tot in jouw gemeente. Op VTM voorzien Koen Wauters en Freek Braeckman de beelden van commentaar.

Wil je dat we absoluut over jouw huis of werkplek vliegen? Bezorg ons dan snel een video of foto van jouw idee hierboven.