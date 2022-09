Zus Lindsay wordt nieuwe manager van Christoff: “Hij wil zelf meer kunnen bepalen”

BV Xandee twijfelt niet wie ze naar songfesti­val zou sturen: "De nummers die zij maken, da's een andere generatie"

Eurosong komt terug. Volgend voorjaar gaat de VRT via een wedstrijd opnieuw op zoek naar een geschikte kandidaat voor het Eurovisiesongfestival. Desna spreekt met twee ervaringsdeskundigen: Barbara Dex en Xandee. Hoe blikken de zangeressen terug op hun deelname aan de wedstrijd? En wie zien zij als gedoodverfde kandidaten? “Ik ben zelfs al gevraagd”, verklapt Xandee. De ex-sidekick van Sergio (Touch of Joy) kampte jarenlang met gezondheidsproblemen, maar staat sinds kort weer op het podium. Bekijk het gesprek in een nieuwe Showbits.

31 augustus