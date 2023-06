“Zou nice zijn als we ons kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen”: Average Rob en Arno The Kid halen finish Iron Man

BV Michel Van den Brande reageert op diagnose huidkanker: “Ik blijf doorzetten tot de laatste snik”

“Het was even schrikken”. Michel Van den Brande (62), vooral bekend uit ‘The Sky is the Limit” kreeg te horen dat hij aan huidkanker lijdt. Het is de tweede keer dat hij met de ziekte te maken krijgt, maar de stellingbouwer blijft niet bij de pakken zitten. In een eerste gesprek na de diagnose legt uit wat de volgende stappen zijn, vertelt hij over zijn voorgaande strijd tegen kanker en vertelt hij hoe het met ‘zijn’ Sofie gaat. “Ik moet van de dokters zo snel mogelijk onder het mes.”