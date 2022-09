Zoon van Mathias Sercu over zijn strijd tegen kanker: “Ik had één vraag: ‘heb ik nog een maand?’”

Sven Ornelis schreef als 15-jarige brief naar Gorbatsjov en mocht hem ontmoeten: "Hij gaf me een Russische kus en we praatten drie kwartier lang"

Radiopresentator Sven Ornelis (49) heeft een héél bijzondere herinnering aan de overleden Mikhail Gorbatsjov. Als 15-jarige schreef hij een brief naar de Russische wereldleider... en kreeg antwoord. Twee à drie jaar later kon Ornelis Gorbatsjov zelfs ontmoeten toen hij op staatsbezoek in Nederland was. “Hij pakte me vast en gaf me een Russische kus”, vertelt Ornelis, die erna drie kwartier met de Nobelprijswinnaar kon praten. Bekijk hierboven hoe de JOE-stem het hele verhaal nog eens uit de doeken doet tot in de kleinste details.

31 augustus