Zoon van Mathias Sercu over zijn strijd tegen kanker: “De gedachte dat ik mijn vriendin zou moeten achterlaten, deed me crashen”

Op Moederdag vorig jaar voelde Tore zich plots heel vermoeid en ook in de dagen die volgden, had Tore nergens zin meer in. “Hij at ook niet meer. Hij wilde alleen nog maar slapen”, aldus Mathias Sercu in een interview met ‘Humo’. Als gevolg stuurde de acteur zijn oudste zoon naar de dokter voor een covidtest. Toen die negatief bleek te zijn, volgde er nog een bloedtest. “Rond kwart voor tien ’s avonds kreeg ik telefoon: ‘Je zult met Tore naar het ziekenhuis moeten.’ Ik antwoordde dat we de volgende dag zouden gaan. ‘Nee’, zei hij, ‘je moet nú gaan.’”

Intensive care

Uit het onderzoek bleek dat de nierwaarden van Tore dramatisch slecht waren. Daarnaast had de jongeman ook te veel calcium en fosfor in zijn bloed. Om met zekerheid te kunnen zeggen wat er aan de hand was, moest de zoon van Mathias Sercu nog enkele tests ondergaan. Niet veel later kreeg de acteur een hematoloog aan de lijn. “Ik sta nu naast het bed van uw zoon, we gaan een beenmergpunctie doen.” De scan die volgde, bleek “zeer alarmerend” te zijn. Vervolgens werd Tore overgebracht naar het UZ Gent, waar hij meteen op intensive care is beland. Een paar dagen later volgde de hartverscheurende diagnose. “Met tranen in de ogen heb ik de arts toen gezegd: ‘Ik heb gewoon één vraag: heb ik nog een maand?’ Ze zei: ‘We denken van wel’”, aldus Tore in ‘Humo’.

Ondanks alles proberen zowel Mathias als Tore om de moed erin te houden. “Het is wonderbaarlijk hoe veerkrachtig hij is. En we verbazen onszelf ook als we zien hoe we er als gezin mee omgaan”, zei Sercu midden vorige maand aan ‘Het Nieuwsblad’. Toch heeft Tore ook al enkele moeilijke momenten gekend. Toen hij vorig jaar in mei te horen kreeg dat de kanker in zijn centrale zenuwstelsel zat, heeft hij al huilend naar zijn vader gebeld. “Omdat ik opeens zo hard inzat met Frauke, mijn lief”, legt Tore nu uit in ‘Humo’.

Opnieuw verliefd

Tore en Frauke zijn pas een koppel geworden na de diagnose, maar de twee kenden elkaar wel al eerder. “De avond waarop we voor het eerst met z’n tweeën zouden afspreken, was de dag waarop ik ben opgenomen in het UZ.” Aanvankelijk dacht Tore dat hij romantische relaties op zijn buik kon schrijven, maar uiteindelijk is het contact met zijn vriendin nooit verwaterd. “We houden echt van elkaar. Ik kan me niet inbeelden hoe deze situatie zou zijn zonder haar. Het is magisch hoe ik haar heb gevonden. Ze is super. Niemand kan wat zij kan.”

Net daarom kwam het nieuws over zijn diagnose dan ook dubbel zo hard aan. “We dachten: misschien hebben we nog een jaar samen”, aldus Tore in ‘Humo’. “De gedachte dat ik haar zou moeten achterlaten, deed me zo hard crashen. Ik zat enorm in met haar. Voor mijn ouders is het natuurlijk ook verschrikkelijk, maar zij hebben mijn zus nog, dat is anders. Enfin, zo zit het toch in mijn hoofd.”

Lees het volledige interview op de site van Humo.

