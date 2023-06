Zomerfestivals surfen mee op het CAMILLE-effect: “Zet haar op de affiche en ticketverkoop schiet de hoogte in”

Mediawatchers Verontwaar­di­ging na uitzending VRT NWS Laat: “Onrespect­vol hoe de VRT een gezinsdra­ma in beeld brengt”

De uitzending van VRT NWS Laat van maandagavond ging de afgelopen week gretig over de tongen. In de reportage over de tragische brand in Gent, waarbij een vader en twee kinderen stierven, werd “Tomorrowland-achtige” muziek gemonteerd. “Er zijn drie mensen gestorven, het is een drama dat op de meest ongepaste manier in beeld kwam”, vertelt televisiejournalist Mark Coenegracht verontwaardigd in de podcast ‘De Mediawatchers’. Luister hierboven naar de volledige aflevering.