Zita Wauters ziet één ‘Clouseau’-nummer liever verdwijnen: “Als dochter is dit echt raar om te horen”

BV Sugar Jackson wilde operatie aan z’n hand zélf uitvoeren: “‘Meneer’, zei de verpleeg­ster, ‘normaal gezien zou u dood moeten zijn’”

“Ik ben blij, echt waar. Hoe kan het anders? Ik lééf nog.” Sugar Jackson (42) belandde enkele maanden geleden met ernstige verwondingen in het ziekenhuis, maar daar is niet veel meer van te merken. De voormalige bokser is opnieuw aan het werk en wil het auto-ongeluk liefst ver achter zich laten, klinkt het in ‘Dag Allemaal’. Al moet er nog heel wat uitgeklaard worden met de verzekeringen... “Ik hoor verhalen over de chauffeur die mij heeft aangereden.”