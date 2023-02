'Zillion'-regisseur Robin Pront en Charlotte Timmers gaan trouwen, ondanks 'mislukt' aanzoek

BVRobin Pront (37) en Charlotte Timmers (35) gaan trouwen. Dat maakt de ‘Zillion’-regisseur bekend in ‘OEP Z’N BAKKES’, een populaire podcast over vechtsport. Tijdens het gesprek doet Robin uit de doeken hoe hij Charlotte dé vraag stelde, al liep zijn aanzoek helemaal niet zoals gepland. “Dat was totaal niet romantisch”, blikte de regisseur lachende terug.

Robin Pront en Charlotte Timmers verbleven onlangs in Thailand. In een eerder interview gaf de ‘Zillion’-regisseur al aan dat hij graag zou overwinteren in het Aziatische land, maar Robin leerde er ook de kunsten van de vechtsport en trainde er intensief. Wanneer hij in de podcast de vraag kreeg wat zijn ‘meest memorabele moment’ was in Thailand, merkte Pedro Elias - één van de panelleden - plots op: “Als ik het goed heb begrepen, ga jij trouwen met Charlotte Timmers en heb jij in Thailand een ‘soort’ huwelijksaanzoek uitgevoerd?”

Pront bevestigde inderdaad dat hij zijn vriendin ten huwelijk vroeg. Al liep zijn aanzoek allerminst zoals verwacht. “Dat was echt een grap”, vertelde hij. “Ik was er (in Thailand, red.) 10 jaar geleden al geweest en toen was er een romantisch strand waar ik met Charlotte vaak naartoe ging. Dus ik dacht: daar. Ik had eerst de ring al moeten meesmokkelen, want Charlotte is het meest curieuze mens ooit en zo lief om meestal mijn koffer uit te laden. Daarom had ik die ring in het zakje van mijn duikbril verstopt. Omdat ik wist dat ze die nooit zou gebruiken.”

“Totaal niet romantisch”

Robin wist goed waarom hij de vraag precies op die locatie wilde stellen. “Ik wou het aanzoek doen op dat strand waar we 10 jaar geleden zo’n mooie tijd hadden. Ik lokte haar mee met de scooter en we kwamen daar aan bij zonsondergang”, vervolgde hij. “Maar toen zag ik dat dat strand degoutant vuil was en vol zwerfafval lag. Er waren ook bulldozers een hotel aan het bouwen. Dat was totaal niet romantisch. En toen dacht ik: laat het zitten. Uiteindelijk heb ik het aan ons resort gevraagd. Ik had heel dat moment in mijn hoofd moeten loslaten.”

Vraag is natuurlijk: zei Charlotte ook volmondig ‘Ja’? “Ze zei: ‘Ik wist het’”, lacht Robin. “Omdat ik zo zenuwachtig was dat ze iets begon door te hebben.” Wanneer het huwelijk zal plaatsvinden, hebben Robin en Charlotte nog niet beslist: “Dat weten we nog niet en moeten we nog inplannen.”

