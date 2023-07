“Ze zei me dat ze míjn versie perfect vond”: Sinéad O’Connor coverde een nummer van onze landgenote Kyoko Baertsoen

BV Viktor Verhulst deelt eerste beelden van cruise met 'De Verhulst­jes' door Scandina­vië

In het nieuwe seizoen van ‘De Verhulstjes’ gooien Gert (55), Ellen (45), Viktor (28) en Marie (27) het eens over een andere boeg. Letterlijk. Ze trekken op een zevendaagse luxecruise door Scandinavië. Hoewel het nog even afwachten is geblazen op de afleveringen, gunt Viktor zijn volgers alvast een glimp van de reis en deelt de eerste foto’s op Instagram.