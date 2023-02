“Ze opent onze show op groot scherm”: Darline Devos brengt Miss België Chayenne Van Aarle alsnog naar finale

Ze zou nog één keer schitteren. Bij het afsluiten van haar Miss-jaar. En met oog op de toekomst. ‘Belgiës Mooiste’ was zaterdag vastberaden haar lint en kroontje in te ruilen voor een zangcarrière en dat zou ook blijken uit de show. Een horrorcrash op de E17 besliste daar anders over, maar de regerende Miss zingt zaterdag wel degelijk (in het Plopsa-theater). Zij het op groot scherm. “We wisten al langer dat Chayenne een fantastische zangeres is", klinkt het bij Miss België-moeder Darline Devos. “Daarom zou ze ook twee nummers brengen tijdens de show. ‘Euphoria’, het winnende Eurosongfestival-lied van 2012 en haar nieuwe single ‘Take My Love’.”

KIJK. Nicolas, de vriend van Chayenne, vertelde over haar ongeluk. “Chayenne vertrok bij mij, kwartier later kreeg ik telefoon”

Chayenne Van Aarle vertoeft momenteel nog op intensieve zorgen en haar aanwezigheid zaterdag lijkt bijzonder onwaarschijnlijk, maar dat de Antwerpse de show zal openen staat vast. “Chayenne is een podiumbeest en keek er zo naar uit”, aldus Devos. “Ze had er ook maanden voor geoefend. Daarom zullen we de clip die we bij die song gedraaid hebben, brengen bij aanvang van de finale.”

De organisatrice kreeg Chayenne gisteren ook nog heel even kort aan de lijn. “Ik durf de foto’s van het ongeval nog steeds niet te bekijken, maar besef wel dat ze heel veel geluk heeft gehad,” klinkt het. “Het was een heel kort gesprekje en Chayenne was heel emotioneel. Maar we waren beiden blij om elkaar nog even te horen.”

KIJK. Miss België nam samen met DJ Wout een single op. Die zou ze normaal gezien zaterdag live brengen.

KIJK. Miss België betrokken bij een zwaar auto-ongeval

