“Ze is zowaar minder voorbereid dan ik”: vriendin Otto-Jan Ham maakt zeiltocht over de oceaan

De timing is opvallend. Want net nu de eerste aflevering van het tweede seizoen van ‘Over de oceaan’ - met James Cooke, Ella Leyers, Élodie Ouédraogo, Jonas Geirnaert, Annelien Coorevits en Gert Verheyen - op televisie verschijnt, beslist ook Iris Nechelput om diezelfde actie te ondernemen. Haar partner Otto-Jan, waagde zich in het eerste seizoen van het programma ‘Over de oceaan’ namelijk aan hetzelfde avontuur in 2019. En sindsdien staat zo’n zeiltocht ook op Iris haar bucketlist.

Aan het Nieuwsblad vertelt Otto-Jan: “Enkele vrienden van ons zouden diezelfde tocht, van Lanzarote naar Guadeloupe, met z’n drieën doen.” Hij vervolgt: “Maar vlak voor hun vertrek is iemand ziek geworden. Per twee zagen ze het niet zitten, dus vroegen ze Iris of ze zin had om mee te gaan. Dat was twee dagen geleden. Maandagochtend, rond vier uur, is ze halsoverkop vertrokken.”

Onvoorbereid

De boot maakte naar verluidt speciaal voor haar een extra tussenstop in Kaapverdië. Ondanks dat alles van de wind afhangt, zou ze ten vroegste over drie weken terug moeten zijn. Aan het Nieuwsblad vertelt Otto-Jan ook dat hij zich niet al te veel zorgen maakt. Want ondanks dat Iris “zowaar minder goed voorbereid is” dan hij, vaart er wel een ervaren kapitein met haar mee. Otto-Jan en dochtertjes Dolores, Filippa en Gloria, zullen Iris dus hopelijk spoedig terug zien.

KIJK. Ella Leyers vertelt aan Showbits over nieuw seizoen van ‘Over de oceaan’

LEES OOK