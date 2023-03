“Ze is in een roes zachtjes naar de hemel aan het gaan”: Evi Hanssen vertelt emotioneel over haar mama

BVDe mama van Evi Hanssen, Arlette, lijdt aan borstkanker en zal nooit meer genezen. De kanker is namelijk uitgezaaid naar de lever en botten. In ‘De tafel van vier' vertelt Evi nu hoe het nog met haar mama gaat: “Hoe krachtig je ook in je eigen einde staat. Als het zover is dan moet je loslaten en zien hoe het leven loopt.”

“Ze is altijd positief gebleven”, steekt Evi van wal in ‘De tafel van vier’. Ze vervolgt: “Maar vanaf januari is ze echt fysiek achteruit beginnen te gaan. En de afgelopen drie weken wisten we van: ‘Oké, nu is de laatste periode aangebroken.’” Dat was heel heftig volgens Evi, want er was ook sprake van euthanasie. “Maar dan voel je - en dat is wel mooi - dat mijn moeder toch nog de controle wilde houden en dat ze nog steeds levenslust had. En dat ze elk momentje dat ze nog kon hebben, belangrijker vond dan die euthanasie.”

Op dit moment krijgt Arlette een comfortbehandeling. Ze krijgt regelmatig bezoek van haar geliefden en woont thuis bij haar man. Wanneer Gert Verhulst vraagt of Arlette wel nog zelf over haar lot kan beslissen, stemt Evi in. “Maar het is wel zo dat ze zich in een stadium bevindt waarin ze verdoofd is. Dus ze heeft geen pijn meer. Ze verkeert nu in een constant pijnloos comfort. Ze bevindt zich op een soort roze wolk”, aldus Evi.

KIJK. Evi Hanssen vertelt emotioneel over haar mama in ‘De tafel van vier’.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Desalniettemin heeft Evi wel nog bewust afscheid kunnen nemen van haar mama. Ze schoof al haar uitjes en werk aan de kant om nog twee weken bij haar mama te kunnen zijn. En daar is ze zeer dankbaar voor. “Want”, zo zegt Evi, “sinds maandag is ze in een roes zachtjes naar de hemel aan het gaan.”

Op de planken

Ondanks het emotionele nieuws over haar mama, had Evi dinsdagavond ook heuglijk nieuws over haar theatervoorstelling. De show ‘Sinds ik niet meer drink’, waarmee Evi enthousiast onthaald werd bij onze Noorderburen, komt namelijk naar het Belgische theater. Met name Play Zuid in Antwerpen. De show vindt plaats op 13 april en gaat over de beproevingen die op Evi’s bad kwamen sinds ze op 1 januari 2020 besliste om geen druppel alcohol meer te drinken.

KIJK. Evi Hanssen vertelt over theatervoorstelling

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tickets en info op evihanssen.be

LEES OOK