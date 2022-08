“Ze hebben ooit 120.000 euro geboden.” Van gedragen strings tot ongewenste dickpics: zo vaak krijgen BV’s vieze berichten

BVAstrid Stockman (35), bekend van ‘De slimste mens’ en ‘Vive le vélo’, moest even slikken toen ze vorige week een raar bericht in haar mailbox vond. Getiteld: ‘Gedragen String’. Van een fan die duidelijk niet alleen haar stem bewondert, en vroeg of ze niet wat gebruikt ondergoed kon opsturen. En ze is niet de enige: ook veel andere BV’s krijgen te maken met vieze berichten. Hoe vaak krijgen ze die en hoe gaan ze ermee om? “Ik verkoop mijn ondergoed. We verdienen er goed aan.”