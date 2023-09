Zangeres Trisha pakt uit met héél opvallende tattoos: “Ik krijg gelukkig een mooie BV-korting”

Showbits Dominique Van Malder over laatste beelden in ‘oud’ lichaam: “Wie is die kerel?”

Binnenkort start de nieuwe fictiereeks ‘De Club’ op VRT1. Een reeks over mensen die ongewild in een ‘club’ belanden, omdat ze allemaal geconfronteerd worden met vruchtbaarheidsproblemen. Dominique Van Malder vertolkt de rol van een man die papa wil worden, maar dat niet kan. Het was de laatste rol voor hem in zijn ‘oud’ lichaam, voordat hij een maagring liet plaatsen. Showbits-reporter Desna sprak met Dominique over hoe hij zelf terugkijkt naar die laatste beelden met zijn vroegere zelve. Bekijk het interview hier.