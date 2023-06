Zangeres Trisha liet botox en fillers inspuiten: “Nu nog strakkere billen en ik ben de gelukkigste vrouw die er rondloopt”

BVSchlagerzangeres Trisha (40) voelt zich weer super in haar vel. Na een pijnlijke huwelijksbreuk, een faillissement, het overlijden van haar ex Ignace Crombé, een burn-out en een oplichting gaat het opnieuw beter. Ze voelt zich ondertussen helemaal thuis in het huis van Ignace - dat hun dochter Axelle (11) heeft geërfd - en ze nam een personal coach onder de arm. In ‘TV Familie’ vertelt de zangeres over haar nieuwe muzikale en internationale ambities, de schoonheidsbehandelingen die ze liet uitvoeren en haar gewichtsverlies. “Toen ik die danseressen op die pilaren zag shaken, dacht ik: ‘Dat kan ik ook.’”