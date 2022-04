Zangeres Leki getroffen door beroerte: “Ze moet veel dingen opnieuw leren”

“Hey, dit is niet Leki, maar haar producer”, aldus Carlens op de Facebookpagina van de zangeres. “Leki verblijft momenteel in een rehabilitatiecentrum.” Hij vertelt dat de zangeres een beroerte heeft gekregen en momenteel herstellende is. “Ze moet nu heel wat dingen opnieuw leren doen. Ik heb haar een paar dagen geleden bezocht, en ze is heel moedig en positief. Ze gaat langzaam maar zeker vooruit.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Leki was samen met Carlens aan een nieuw album aan het werken, haar eerste werk in zes jaar. “Ik kom uit een hele negatieve en zware periode, maar mijn comebackplaat straalt positiviteit uit”, vertelde ze ons daar in januari over, toen ze haar eerste single van het album, ‘The River’, lanceerde. De artieste verdween een aantal jaar naar de achtergrond nadat ze in 2011 in haar geboorteland Congo cerebrale malaria opliep, de ergste vorm die het zenuwstelsel aantast. “Ik ben door het oog van de naald gekropen”, aldus Leki. “Na een dag in het ziekenhuis in Congo heb ik een vliegtuig richting België genomen. Ik was zo ziek dat ik een document heb moeten ondertekenen zodat het ziekenhuis niet aansprakelijk zou gesteld worden in het geval ik onderweg zou sterven.”

Na een loodzwaar herstel van de ziekte werkte Leki nog als presentatrice bij De Madammen op Radio 2, tot in 2014, maar daarna stortte ze in. Mentaal en fysiek op. “Dat mijn mama zei dat ik er niet goed uitzag, veel te mager was en de sprankel uit mijn ogen verdwenen was, dat was de druppel.” Ze vocht zich een weg terug uit de zware burn-out. “Ik drink geen alcohol meer, leef veganistisch. Ik ben de cleanste versie ooit van mezelf. Ik voel me goed, zit beter in mijn vel. Ik heb zelfs intussen nog al twéé keer malaria gehad, afgelopen zomer en de laatste keer in december in Congo. Opnieuw koorts en een hoofd dat voelt alsof het in een marteltuig zit, maar mijn lichaam lijkt sterker. Om hier nu vandaag te mogen praten over mijn nieuwe muziek... Dat is een hele bevrijding”, vertelde ze in januari.

Carlens roept haar fans alvast op om een boodschap achter te laten onder de Facebookpost. “Ze zal ze zeker lezen.”