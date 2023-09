Zanger Frank Valentino werd getroffen door een hersentrombose: “Het rare is: ik was hier al heel m’n leven bang voor”

BV William Boeva vecht tegen dwangneuro­se: “Als ik door een deur ­wandel, moet ik steeds dezelfde gedachte hebben”

In ‘Celebrity Masterchef’ zorgt hij voor de vrolijke noot, maar in iedere clown schuilt iets triests. Die vlieger gaat zeker op voor comedian William Boeva (32), die al jaren lijdt aan een obsessieve compulsieve stoornis (OCD). “Dat betekent dat ik last heb van dwangneuroses”, legt hij zelf uit. Van welke dwanghandelingen hij last heeft, hoe hij die het hoofd biedt met comedy en hoe hij ‘Celebrity Masterchef’ heeft ervaren, doet hij uit de doeken in ‘TV Familie’. “Het programma slorpte mij helemaal op, ik moet ervan bekomen.”