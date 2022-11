Zaak van ‘Mijn restaurant’-deelneemster Lucie Ory failliet verklaard

BV Celine Van Ouytsel is lang niet de eerste die bedrogen werd door ‘de ware’: zo gaan BV’s om met overspel

Volgens een seksenquête is één op de vier Vlamingen al eens vreemdgegaan. Twee op de drie biechten het ook nooit op. Pijnlijk voor wie zélf het overspel moet ontdekken. Zoals ex-Miss België Celine Van Ouytsel (26), die erachter kwam dat haar lief haar schaamteloos had bedrogen. Ze is lang niet de enige BV die beseft dat succes, talent en looks geen garantie bieden om overspel te voorkomen. Een overzicht in ‘Dag Allemaal’.

3 november