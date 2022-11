Showbits Stijn en Nuria uit ‘Blind Getrouwd’: “Deelnemers nu hebben een onrealis­tisch beeld”

Het ‘Blind Getrouwd’-seizoen loopt op zijn eind. Maandag is het allerlaatste beslissingsmoment. De koppels Christiaan en Jana en Jiri en Florence zijn dan aan de beurt om finaal te beslissen of ze getrouwd zullen blijven of niet. In aanloop van die finale uitzending bezocht Showbits-reporter Desna het ‘oerkoppel’ van de Vlaamse ‘Blind Getrouwd’, namelijk Nuria en Stijn. Zij ging bij hen eens polsen wat de kansen van de deelnemers maandag zijn. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

6:00