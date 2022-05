Yemi Oduwale (35) en Francisco Schuster (20) na emoties op het podium: “Racistische mopjes? Die lachte ik weg” - “Ik leerde ze zelfs vanbuiten”

BV“Hoe jij je emoties toonde in ‘Dancing With The Stars’: dat was zó mooi”, zegt Francisco Schuster (20), ook wel Yemi in ‘#LikeMe’. “Ik moést het wel vertellen: we hebben een verantwoordelijkheid”, reageert Yemi Oduwale (35) in een gesprek. Twee acteurs van kleur over tranen op ‘n podium en diversiteit op ‘n scherm.