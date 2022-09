Xander De Rycke verliest z’n moeder: “We hadden geen gemakkelijke relatie”

BVDe mama van stand-upcomedian Xander De Rycke (34) is overleden. Dat laat de Gentenaar weten via een lange afscheidsbrief op Instagram. “De laatste jaren heb je uw best gedaan om een paar van uw fouten te corrigeren.”

De band tussen Xander en z’n mama is een tijdje erg slecht geweest. De komiek vertelde daar open over in eerdere interviews, in z’n theatershows en in twee boeken die hij schreef. “Mijn moeder was een zware alcoholiste”, zei hij in 2018 in ‘De Morgen’. “De drank maakte haar labiel, paranoïde, maar ook heel gemeen. Vilein. Daar kon ik niet mee om. Ik heb die band dus doorgeknipt op mijn 18. Twee, drie jaar geleden heeft ze een hersenbloeding gehad en ben ik haar gaan bezoeken in het ziekenhuis. Sindsdien heb ik weer contact. Om de drie weken stuurt ze me een irritant bericht waar ik me druk om maak en dat is het ongeveer. Maar de haat is verdwenen.”

Die tweestrijd blijkt ook uit het emotionele afscheidsbericht dat De Rycke deelt op Instagram. “Dag ma, het laatste wat je tegen mij gezegd hebt is dat ik moet braaf zijn”, schrijft de komiek bij een jeugdfoto met z'n moeder. “Dat was uw manier van zeggen ‘Gedraagt u.’ Mijn antwoord blijft wat het altijd was. ‘Ik zal mijn best doen.’ Ik heb dat in het achterhoofd gehouden toen ik dit tekstje schreef. Ik ga niet liegen, het was niet gemakkelijk om iets te schrijven over u. Dat is perfect in lijn met al de rest. We hadden geen gemakkelijke relatie, je had geen gemakkelijk leven en je was zoals velen zullen bevestigen geen gemakkelijke.”

“Ik heb de afgelopen weken veel nagedacht over ons verhaal”, vervolgt De Rycke. “Dat eerste deel valt best goed mee. Ik moet denken aan picknicks in de tuin met wafels, aan verjaardagsfeestjes, aan zaterdagmiddagen in de videotheek, aan strips zoeken op de rommelmarkt. Het hoofdstuk erna is minder. Dat is het stuk van het verhaal waarin je het allemaal kwijtspeelt. Uw ouders, uw huis, uw beste vrienden, uw vertrouwen in de mensen, uw zoon en op het einde zelfs uw gezondheid. Het is waar. Het leven heeft u vaak slechte kaarten gedeeld, maar je hebt er ook zelf een paar bijgenomen. De laatste jaren heb je uw best gedaan om een paar van uw fouten te corrigeren. Maar jammer genoeg voor u ging uw lichaam daar niet in mee en was uw tijd beperkter dan verwacht.”

Daarna omschrijft de stand-upcomedian de rollercoaster aan emoties die door z'n lijf gieren. “Ik ben kwaad. Kwaad dat je niet beter zorg voor uw eigen droeg, kwaad dat je u eigen altijd sterker voordeed dan je was. Die koppigheid heb ik duidelijk van u. Ik ben triest. Triest voor wat had kunnen zijn. Voor wat had moeten zijn. En ik ben blij. Blij dat je niet lang hebt moeten lijden. Blij dat je geen pijn meer hebt. Uw nalatenschap, het is er eentje van veel vragen.”

Tot slot staat De Rycke stil bij de afscheidsplechtigheid. “Uw laatste en enige wens was niet op Zelzate uitgestrooid worden. Dus ik heb mijn best gedaan om de gaatjes in te vullen naar uw smaak, ma. Je ligt straks op Lochristi. Dat wil wel weer zeggen dat je om de hoek van uw ouders woont. Of u dat content maakt laten we tussenin. Het is geen grote bedoening. Je zou het zo gewild hebben. En eerlijk gezegd viel er deze week niet te concurreren met de koningin van Engeland. Er staat een boomster achteraan uw kaartje. Een verwijzing naar ‘Platvoet & Zijn Vriendjes’. Een film die ik duidelijk leuk vond voor de dinosaurussen. Jij omdat het over een alleenstaande moeder ging die een zoon moest opvoeden met haar ouders. En er zitten wat mopjes in de tekst. Ik vind dat maar gepast nadat je erop stond mij de afgelopen jaren iedere maand die van de scheurkalender te sms’en. Ik hoop dat je uw rust gevonden hebt. En dat je een bovenbuur hebt die minder met de deur slaat. Dag ma.”

