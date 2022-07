Wout Bru en Natassia verwachten tweede kindje na miskraam: “Een kindje hebben is écht een lotje, dat heb ik nu wel beseft”

BV BV’s vliegen af naar Tanger voor huwelijk Adil El Arbi en Loubna

Zaterdag trouwt de Belgisch-Marokkaanse regisseur Adil El Arbi met zijn grote liefde: VRT-journaliste Loubna Khalkhali. Of beter gezegd: hij trouwt opnieuw, want het koppel stapte in 2021 al eens in het huwelijksbootje. Dit keer zal de viering echter plaats vinden in Marokko. En er zijn verschillende bekende gasten uitgenodigd.

6:00