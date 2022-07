Wout Bru en Natassia krijgen tweede kindje: “Zo lang gewacht”

“Ik heb zo lang gewacht en wilde het van de daken schreeuwen”, laat Natassia Van Kerkvoorde weten op sociale media. “Maar eindelijk kan ik het nieuws met iedereen delen. Aiméetje krijgt een klein broertje of zusje.” Natassia voegt er ook nog aan toe dat ze twintig weken zwanger is en haar baby dus in december verwacht.

In 2020 verwelkomden Wout Bru en Natassia hun eerste dochtertje, Aimée. In juni vertelde het koppel nog aan ‘Story’ dat ze een tweede kindje best zagen zitten. “Ik zou het voor haar jammer vinden als ze enig kind zou blijven. Ik zeg dus niet nee tegen een tweede kind. Aimée is echt een makkelijk en verstandig kind. Een droom”, klonk het bij Wout. En ook Natassia was enthousiast: “Aimée wil graag een broer of zus en zelf droom ik van twee kinderen. Het is zoveel leuker met twee. Ik vreesde dat een baby een impact zou hebben op onze relatie, maar Aimée heeft voor nog meer liefde gezorgd. We hebben altijd gezegd dat we een nanny zouden nemen als er een tweede kind zou komen, maar eigenlijk zorg ik liever zelf voor mijn kinderen. Aimée moet haar papa al zo vaak missen.”