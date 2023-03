Willy Sommers wilde eigenlijk geen kinderen: “Cindy was buiten mijn weten om gestopt met de pil te nemen”

BV Hoe gaat het nog met actrices Ann Ceurvels en Tania Poppe? "Het was alsof ik m'n kind letterlijk door m'n handen zag glip­pen"

Hun namen en gezichten doen waarschijnlijk nog wel een belletje rinkelen. Ann Ceurvels en Tania Poppe speelden mee in onder meer ‘Wittekerke’ en ‘Thuis’, maar gooiden hun carrière na twintig jaar doelbewust over een andere boeg. Ze lieten zich omscholen tot therapeuten, vertellen ze in een uniek dubbelgesprek. Waarom maakten ze die keuze? En zouden ze ooit nog terug willen acteren? “Twintig jaar lang hebben we de binnenkant van mensen geportretteerd.”