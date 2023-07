Willy Sommers over zijn speciale band met Bea Van der Maat: “Ik ben gecrasht toen ik vernam dat ze overleden was”

“Bea was een correcte, attente, lieve vrouw, altijd met de glimlach. We hadden een heel speciale band door ons werk. We zagen elkaar bijna wekelijks. Ik volgde wat in haar gezin allemaal gebeurde, zij had interesse in mijn gezin. Maar de laatste vijftien jaar hebben we elkaar niet meer gezien of gehoord. Zij had te kennen gegeven dat ze zich wat wou distantiëren van de showbizz. Het deed me dan ook heel veel plezier toen mijn platenfirma haar uitgenodigd had op één van mijn CD-voorstellingen. Zij heeft toen het eerst exemplaar overhandigd. Dat was in 2007 en dat was de laatste keer dat ik haar heb gezien”, vertelt Willy.