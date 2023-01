Willy Sommers ontsnapte ternauwernood aan voedselvergiftiging: “Russische salade heeft me gered”

BVHet Kursaal wacht. Maar bijna miste Willy Sommers zijn jaarlijkse afspraak. De zanger — die weldra ook een musical krijgt in de Lotto Arena — trok naar Marbella en ontsnapte ternauwernood aan een voedselvergiftiging. “Terwijl mijn gezin doodziek in bed lag, liep ik te ijsberen in de hoop niet ziek te worden.”

Dochter Annemie kan er helaas niet bij zijn, maar na zes jaar stilte kiest dochter Luna opnieuw voor de spotlights. Zaterdag 7 januari wacht Willy Sommers zijn traditionele nieuwjaarsconcert in Casino Kursaal in Oostende. Al was dat alles plots erg onzeker. “Bij de jaarwisseling trok ik met mijn gezin drie dagen naar Marbella. Op 31 december zouden we met zijn allen lekker uit eten gaan, maar ’s middags aten we iets kleins. We gingen terug naar ons appartement, maar net na middernacht werd iedereen — mijn vrouw Cindy, mijn zoon Luka, mijn tourmanager David — écht ziek. Buikloop, overgeven, ik was echt bang.”

Caesarsalade

De keuze voor de Russian salad in plaats van de caesarsalade redde de zanger en zijn nieuwjaarsconcert. “Ik was de enige die in het restaurant iets anders had besteld, maar was wel echt bang. Ik heb in mijn hele leven nog maar twee keer een concert geannuleerd: dat kwam destijds door mijn hartproblemen. Maar deze show wilde ik absoluut niet missen. Omdat het mijn eerste concert van het jaar is en omdat ik weet dat mijn fans ernaar uitkijken. Maar ook omdat, na zes jaar, Luna opnieuw komt meezingen. Daar kijk ik erg naar uit.”

In februari wacht hem een volle Lotto Arena. Als eregast bij ‘James de musical’. “Je gaat lachen. Maar gezien mijn hele gezin op 1 januari ziek in bed lag, heb ik op het terras die liedjes ingeoefend. In ‘James de musical’ moet ik mijn eigen nummers zingen met een andere tekst. Da’s een hele aanpassing. Ik ben die teksten nu aan het leren, en dat is niet simpel. Ik moet zien dat ik me niet vergis op het podium. Dus ja, het zal wel een beetje stressen zijn. Maar tegen begin februari zie ik dat zeker goed komen.”

Quote Het nieuwjaars­con­cert wilde ik absoluut niet missen. Omdat het mijn eerste concert van het jaar is en omdat ik weet dat mijn fans ernaar uitkijken” Willy Sommers

Eerste fanreis in 10 jaar

Kort daarna wacht Dubai. Zijn eerste fanreis in tien jaar. En exotischer dan ooit. “Luka droomt er al lang van om eens naar Dubai te reizen. Het is jaren geleden dat ik nog een fanreis heb gemaakt. Ik wilde daar zelfs mee stoppen wegens te vermoeiend. Want de fans verwachten dat ik hen de ganse week alle aandacht geef. En dat doe ik ook. Ik animeer mensen graag.”

