William Boeva openhartig over inclusie: “Ik was de eerste van de klas en moest toch verplicht een IQ-test afleggen”

BVWoensdagavond vertelde William Boeva (32) in ‘De tafel van vier’ openhartig over zijn confrontatie met achterstelling in het onderwijs. “Mijn ouders hebben echt heel hard moeten vechten om me naar het gewoon onderwijs te kunnen laten gaan”, zegt Boeva.

Komiek William Boeva was woensdagavond te gast in het Play4-programma ‘De tafel van vier’ bij Gert Verhulst. Aan tafel vertelde hij over het leven met een beperking op school: “Ik heb twee keer een IQ-test moeten laten doen. In het eerste leerjaar om te zien of ik de lagere school zou aankunnen en in het zesde leerjaar, toen ik 92 procent op mijn rapport had. Ik was de eerste van de klas en om naar het middelbaar te gaan moest ik verplicht een IQ-test afleggen”, vertelt Boeva. “En dat had puur te maken met je lengte?”, pikt Gert in. “Met dat ik een beperking heb ja”, knikt de comedian. “Dat is toch waanzin? Dat is toch een gigantische belediging?”, benadrukt Boeva.

Verder had Boeva het ook over televisieprogramma’s waarin mensen met een beperking een rol spelen. “Ik snap dat zo een programma bestaat om te laten zien wat die mensen kunnen. Maar dat draagt niets toe aan inclusie”, zegt de comedian. “Heel veel mensen hebben me verteld dat ze graag kijken naar die programma’s omdat ze dan respect voelen voor die mensen. En dat kan heel goed zijn, maar dat is geen inclusie”, benadrukt hij nogmaals. “Iemand met een beperking wil niet horen ‘ik heb respect voor u’. Ze willen horen: ‘Ik heb werk voor u’, ‘je bent aangenomen’ of ‘je bent een maat van mij’.”

‘Down the Road’

Het is niet de eerste keer dat de comedian het heeft over inclusie. Vorige maand liet Boeva zich er ook al eens over uit. Dat deed hij door middel van een uitgebreide Facebookpost die in een mum van tijd viraal ging. Hij had het in het bericht onder meer over zijn persoonlijke ervaringen. Maar daarnaast was hij ook nog eens erg kritisch voor de makers van het VRT-programma ‘Down the road’. Boeva kan zich niet vinden in de manier waarop personen met een beperking worden opgevoerd in de Vlaamse media. “Als de VRT dit najaar weer een seizoen ’Down the road’ op ons afvuurt en denkt hiermee bij te dragen tot de inclusie van personen met een handicap, maakt mij dat oprecht verdrietig. Het is niet omdat in een feelgoodprogramma een specifiek gekozen groep mag opdraven om op de emoties van de kijker in te spelen, dat het ook daadwerkelijk bijdraagt tot de inclusie van die specifieke groep of mensen met een beperking in het algemeen”, zei Boeva toen.

