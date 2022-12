Will Tura geëmotioneerd na première ‘Vergeet Barbara’: “Dit cadeau koester ik met heel mijn hart”

BV‘Vergeet Barbara’ was tot dit weekend enkel een nummer van Will Tura (82). Voortaan verwijst het ook naar een feelgoodmusical met zijn grootste hits. Gisteren ging de voorstelling met Gert Verhulst, James Cooke, Jonas Van Geel en Jelle Cleymans in première in het Pop-Up Theater in Puurs. Tura zelf was erbij, en was na afloop erg emotioneel. “Dit heeft al mijn verwachtingen overtroffen.

Het nostalgische eerbetoon van Gert Verhulst aan zijn grote idool is nu al een succes voor Studio 100, want er zijn al 65.000 tickets verkocht. De eerste speelperiode tot en met 8 januari, met meer dan 30 voorstellingen, is intussen uitverkocht. In juni 2023 volgt er een tweede reeks met 23 extra opvoeringen.

“Die herneming in juni is wel echt nodig om uit de kosten te geraken”, aldus Gert Verhulst. “Met al die bewegende decors en de grote cast is dit een dure productie geworden. Ik ben wel verrast dat er zo’n ruim publiek voor deze musical bestaat. Aanvankelijk zouden we twee jaar geleden al in première gaan rond de 80ste verjaardag van Will, maar de coronapandemie dwarsboomde dat. Het uitstel zorgde voor heel wat kopzorgen door agendaproblemen, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Ik ben heel tevreden met het resultaat.”

Will Tura ook. De artiest zat samen met zijn echtgenote Jenny op de eerste rij en reageerde zeer geëmotioneerd op de première. “Ik heb hier lang naar uitgekeken. Deze musical heeft al mijn verwachtingen overtroffen”, aldus de zanger. “Wat een feest om mijn muziek op deze manier tot leven te zien komen. Dank voor dit mooie cadeau, Gert. Ik koester het met heel mijn hart.”

Fictief liefdesverhaal

‘Vergeet Barbara’ gaat niet over het leven van Will Tura, maar vertelt een fictief liefdesverhaal in de seventies over Willy (Gert Verhulst), die café De Sportvriend uitbaat met zijn oudste zoon Achiel (James Cooke). Zijn tweede zoon Arthur (Jonas Van Geel) probeert door te breken als rocker, terwijl jongste zoon Albert (Jelle Cleymans) de kermiskoers kan winnen. Tot Barbara (Free Souffriau) in het dorp komt wonen. Het repertoire van Tura is de perfecte soundtrack voor het verhaal.

“Het idee voor deze musical ontstond vijf jaar geleden”, vervolgt Gert. “Ik trok toen met Jonas, James en Jelle door Vlaanderen als de Bandido’s. Dat klikte toen zo goed, dat we besloten samen theater te maken. Studio 100 werkte toen net met Will samen voor de muziek van de musical ‘40-45’. De link was snel gelegd om zijn muziek als basis voor een nieuwe musical te gebruiken. Er zijn in Vlaanderen niet veel artiesten met wiens oeuvre je zo’n avondvullende productie kan maken. Aangezien Will 65 jaar geleden als artiest debuteerde, en we ook uit die beginperiode liedjes gebruiken, is dit wellicht de musical waar het langst aan geschreven werd. (lacht)”

Tickets en speeldata voor ‘Vergeet Barbara’ is te vinden op vergeetbarbara.be

