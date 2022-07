Will Smith woont trouwfeest van Adil El Arbi en Loubna Khalkhali in Tanger bij

Dat net Will Smith aanwezig is op het huwelijksfeest van Adil El Arbi en diens echtgenote Loubna Khalkhali, hoeft eigenlijk niet te verwonderen. Samen met kompaan Bilall Fallah regisseerde Adil de derde ‘Bad Boys’-film: ‘Bad Boys For Life’. En dat dat een erg leuke ervaring was, vertelde Will Smith zelf al aan deze krant. “Ik was vanaf de allereerste seconde fan van ‘Patser’ en ‘Black’. Adil en Bilall hebben een aanstekelijke persoonlijkheid: ze zijn altijd goedgezind, gemakkelijk in de omgang en ook nog eens buitengewoon intelligent. Ze nemen hun werk erg serieus en ze hebben meermaals bewezen dat ze uitblinken in hun vak.”