Will Ferdy overleden op 95-jarige leeftijd

Zanger Will Ferdy, die in Gent geboren was, is dinsdagochtend omstreeks 9.30 uur overleden, laat zijn manager Eric Smets weten. Hij leed al enige tijd aan hartproblemen en overleed thuis in Antwerpen in familiale kring.

Ferdy brak in 1950 door met de hit ‘Ziede mij gere', een nummer waar hij zelf een haat-liefdeverhouding mee had. “Het heeft mijn naam gemaakt, maar met het succes was ik niet tevreden. Ik wou liedjes maken met meer inhoud”, vertelde hij daarover. Ferdy scoorde ook met hits als ‘Christine’, ‘Ik hou van jou’ en ‘Het schrijverke’. Smets zal zich Ferdy herinneren als een heel erg sympathieke man, al was hij niet altijd even makkelijk om mee te werken. “Hij was een perfectionist”, zegt Smets. “Hij was dan ook een van de grondleggers van het Nederlandstalige lied bij de opkomst van de kleinkunst.”

Homoseksueel

Ferdy was de allereerste BV die zich in 1970 outte als homoseksueel. “Het is een andere soort seksualiteit, maar voor mij is er niet het minste verschil wat intensiteit betreft tussen een heterofiele liefde en homofiele liefde”, vertelde hij toen. “Het kan even dramatisch zijn en even pijnlijk, maar even heerlijk en even mooi. Wat het ook is: homoseksualiteit bestaat, het is er, en men moet ermee leven.” Die coming-out kwam hem bij momenten duur te staan. “Het ANZ (dat het Vlaams Nationaal Zangfeest organiseert, red.) liet me vallen voor de editie van 1971. Jaren later hebben ze zich daarvoor verontschuldigd. In Maldegem verbood de pastoor zijn parochianen om nog naar mij te luisteren”, vertelde hij aan deze krant. “Toch viel het wel mee met de Kerk: ik ben huwelijksmissen blijven zingen. Op persoonlijk vlak ging ik wel door de hel: mijn toenmalige vriend brak met me omdat hij mijn bekendheid niet aankon. Mijn moeder had het ook moeilijk. Mensen zeiden haar dingen in de trant van ‘Madammeke, wat heeft uw zoon nu toch gezegd?’ Gelukkig zijn de tijden veranderd. Kijk hoe de populariteit van Bart Kaëll en Luc Appermont is gestegen nadat Luc zich had ge-out. Tot vandaag spreken homokoppels me op straat aan en bedanken ze me voor wat ik heb gedaan. Ik heb nergens spijt van. In 1970 schreef ik al jaren uniseksliedjes. Daar wou ik vanaf. ‘Christine’ heette eerst ‘Mijn vriend’, trouwens.”

In Story vertelde hij in 2017 dat hij maar van één ding spijt had in het leven: “Qua liefdesgeluk heb ik het niet echt getroffen. Ik ben over het algemeen 10 jaar gelukkig geweest met een vaste vriend die een pak jonger was dan ik. Dat heb ik maar één keer in mijn leven meegemaakt, en dat is inmiddels veertig jaar geleden. Ik besef wel dat ik in mijn jonge jaren te beklemmend was in een relatie. Als ik iemand graag zag, verwachtte ik soms te veel. Misschien was ik dan wel te veeleisend. Maar ik heb, godzijdank, aanvaard dat mijn ex-vriend snel iemand van zijn eigen leeftijd heeft gevonden. We hebben nog steeds een goed contact met elkaar en ik heb er een vriend bijgekregen.”

Parkinson

In 2013 nam Ferdy afscheid van het podium. “Het applaus en het publiek heb ik nog geen seconde gemist. Maar ja, ik heb 68 jaar op de planken gestaan. Mijn zangstem is volledig weg. Ik kan dus geen noot meer zingen. Zelfs in de badkamer zing ik niet”, vertelde hij twee jaar geleden in Primo. Datzelfde jaar werd ook duidelijk dat Ferdy aan de ziekte van Parkinson leed, iets wat Ferdy zelf al lange tijd vermoedde. “Nu de diagnose van de ziekte gevallen is, weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Maar eigenlijk was het nauwelijks een verrassing. Dik vijf jaar geleden had ik al het vermoeden dat ik de ziekte van Parkinson had. Op het podium heb ik meer dan eens gezegd dat ik ‘de koninklijke ziekte heb’, verwijzend naar de bevende handen van koning Albert II. Opvallend is dat onze vorst nu eveneens mínder beeft dan enkele jaren geleden”, klonk het toen.

De ziekte was wel redelijk onder controle, vertelde hij in 2020. “Tot nog toe mag ik niet klagen, behalve dan wat mijn mobiliteit betreft. Die gaat er niet op vooruit. Ik heb een kinesist die enkele dagen per maand komt en waar ik oefeningen mee doe, maar dat brengt geen zoden aan de dijk. Mijn probleem is dat ik te weinig beweeg, maar alleen kom ik niet meer buiten”, vertelde hij toen.

