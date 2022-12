Werner De Smedt blijft op z'n hoede voor verslavingen: “Ik heb echt radicaal met die foute vrienden moeten breken”



BV“Toen ik Julie leerde kennen, worstelde ik met drank en drugs, was continu verliefd... Maar bij haar was ’t anders.” Werner De Smedt (52) vond in de liefde een wapen om de demonen van zijn emotioneel geremde jeugd zijn hoofd uit te jagen. “Toch werd ik telkens in dat slechte milieu teruggezogen”, bekent de ‘Familie’-acteur in ‘Dag Allemaal’, waar hij zijn levenslessen overloopt. Een openhartig gesprek over z'n strijd tegen verslavingen, de angst om die genen door te geven en zijn liefde voor Julie. “Chapeau dat ze de moed had om te blijven.”