“Wat zij doet, heb ik nog nooit gezien in Vlaanderen”: het enorme succes van Pommelien Thijs verklaard

Mooi moment voor Anouk Matton tijdens Tomorrow­land: beste vriendin Jill vraagt haar als belangrijk­ste bruidsmeis­je tijdens set

Ontroerend moment aan het podium van The Library zondagavond. Tijdens de set van Anouk ‘MATTN’ Matton dook beste vriendin Jill Cnudde, gekend van realityreeks ‘Jonge Wolven’, plots het publiek in. Daar liet ze vervolgens een vier meter lang spandoek ontrollen. “Wil jij mijn Maid of Hono(u)r zijn?”, stond daarop te lezen. Weer of geen weer: voor BFF’s maakt dat duidelijk niet uit.