"Wat hij mij heeft aangedaan, heeft alles kapot geslagen": Danny Fabry diende klacht in tegen zijn eigen zoon

BV Regi over zijn verloofde Kristel: “Zij heeft een drukke job en staat er alleen voor met een dochter. Dat is loodzwaar”

Regi blijkt niet de enige te zijn in zijn relatie die heel carrièregericht is. In een interview op Radio 2 vraagt presentator Ruben Van Gucht naar hoe hij en Kristel het schoolwerk van hun kinderen (Regi heeft twee dochters, Ellie Martha en Renée, en Kristel één dochter uit hun vorige relaties, nvdr.) aanpakken. Regi geeft meteen toe dat het als werkende ouder heel moeilijk is, ook zo voor zijn verloofde Kristel, die het moederschap combineert met een drukke job.