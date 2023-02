Wat doen Viktor Verhulst en Kobe Ilsen op de Instagrampagina van Miley Cyrus?

BV Tanja Dexters drinkt al zes maanden geen alcohol meer: “Ik heb het bloed van een engel”

Tanja Dexters drinkt al zes maanden geen alcohol meer, zo zegt ze vanavond in ‘Play Café’. “Ik heb het bloed van een engel”, lacht ze. “Nooit gedacht dat een dokter dat tegen me zou zeggen.” Hier en daar kreeg ze ook de kritiek dat ze te mager was, maar ook daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, meent ze. “Ik ben kerngezond.”