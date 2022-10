Wanneer de camera’s niet meer welkom waren: de ‘Zillion’-afterparty door de ogen van onze BV’s

Showbits Niels Destadsba­der en Dieter Coppens strippen voor het goede doel: “Enkel blote poepen, kindjes kunnen zeker kijken”

Vanaf vanavond gooien Niels Destadsbader en Dieter Coppens samen met zes andere mannelijke BV’s letterlijk alles in de strijd voor het nieuwe programma ‘Kom op tegen Kanker, alles in de strijd’. Ze gaan helemaal uit de kleren tijdens een stripact voor publiek. Allemaal voor het goede doel, want de meeste deelnemers hebben een persoonlijk verhaal rond kanker in de familie. Een stripact dus, waarin ze beloven poedelnaakt te gaan, maar Niels en Dieter benadrukken wel dat het -zeker op televisie- heel zedig zal blijven: “Er gaan geen piemels te zien zijn, enkel blote poepen”, benadrukken ze.

20 oktober