Walter Damen blikt terug op gerechtelijk jaar: “Dat Van Quickenborne doodsbedreigingen krijgt, wil niet zeggen dat z’n beleid een succes is”

TV Voormalig ‘Blind ge­trouwd’-deelnemer Damiano Fiore gaat trouwen in Italië

Damiano Fiore, die in 2018 deelnam aan het programma ‘Blind getrouwd’, liet in juli weten op Instagram dat hij verloofd is met zijn vriendin Natalia Anna Dabrowski. Maar nu heeft het duo ook de plaats en datum van hun huwelijk bekendgemaakt. Damiano en Natalia - die Italiaanse roots heeft - treden in het huwelijksbootje op 21 juli 2023 in Italië.

22 december