Waarom Klaasje Meijer K3 verliet: “Je krijgt gewoon een rolomschrijving”

Het Vakantiehuis Willy Naessens toont voor het eerst zijn 19de eeuwse kasteel in Normandië: “Je hebt hier ruimte, ruimte en ruimte”

Als Willy Naessens (83) niet aan het werk is, brengt de West-Vlaamse bouwreus zijn tijd door in Normandië. Met zijn Marie-Jeanne (72) vindt hij er rust in hun 19de eeuwse chateau. In ‘Het Vakantiehuis’ geeft hij voor het eerst een rondleiding. “Veel van de oude meubels hebben we behouden.”

7:40