Waarom Karen Damen dé favoriete BV is van internetoplichters? “Zelfs mijn moeder belde me al, compleet in paniek”

BV De M-Kids maken na 18 jaar comeback op ‘Foute Party’: “We gaan zeker onze jobs niet opgeven”

Het belooft nu al een avond vol nostalgie en emoties te worden. Vrijdag staan Britt (34), Davina en Tamara (35) nog eens samen op het podium, en dat voor het eerst in achttien jaar. “Eindelijk zal ons broertje, een nakomertje, z’n zussen eens kunnen zien dansen en zingen. Dat gaat ook voor ons emotioneel worden”, zegt de tweeling van M-Kids in ‘Dag Allemaal’. In het interview blikt het trio terug op hun hoogdagen en hun split en delen ze hun toekomstplannen. “Het was hectisch. Mee op schoolreis gaan kon niet.”