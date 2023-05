Waarom Jacques Vermeire de stekker uit realityreeks trekt: “Hoe ze Julie hebben aangepakt, dat breekt m’n vaderhart”

Voor het eerst in dertig jaar gaan Jacques Vermeire en Luc Ver­schueren nog eens toeren. “Ik had nog gezegd dat hij een kasteel moest renoveren, maar hij wou niet”, grapt Luc, die opnieuw Jacques’ aangever wordt. “De plannen voor ‘Zaalshow 2.0’ lagen al klaar, dit heeft niets met het stopzetten van ‘De Vermeires’ te maken’, verzekert Jacques ons. “Onze visies liepen een tijd uiteen, maar we hebben gemerkt dat de chemie er nog altijd is. We zijn nog fris van geest en ook fysiek gaat het nog. Natuurlijk kan ik niet zomaar elk typetje van vroeger opvissen, we moeten rekening houden met de wokebeweging en #MeToo. Al kan je je in een zaal iets meer ­permitteren dan op tv. Maar choqueren om te choqueren hebben we nooit gedaan, dat doen we nu ook niet.”

‘Niet nog eens...’

‘De Verhulstjes van den Aldi’, ‘Flauw afkooksel van De Planckaerts’... de vernietigende kritieken op ‘De Vermeires’ hebben er harder ingehakt bij Jacques dan hij aanvankelijk wou toegeven. Maar nu is hij er klaar mee. “Er komt geen tweede reeks. Ik heb er zelf de stekker uitgetrokken, op een vriendelijke manier”, zegt hij. “Waarom heb ik die docusoap gedaan? Twee redenen: voor de carrière van mijn kinderen, en omdat het plezant zou zijn. Maar is het plezant geworden? Nee, niet voor mij en niet voor mijn kinderen. Vijf maanden aan een stuk heb ik zware kritiek over mij heen gekregen, volle bak, en dat begon al op voorhand. En dan de manier waarop Julie werd aangepakt... Dat breekt mijn vaderhart. Dus waarom zouden we het nog doen? Julie komt wel op haar ­pootjes terecht, er is niets gebeurd.”

Volledig scherm Jacques Vermeire en Luc Verschueren slaan opnieuw de handen in elkaar voor een zaalshow. © Kristof Ghyselinck

“Kijk, ik kan tegen een stootje”, vervolgt Jacques. “Ik heb in m’n carrière drie golven van kritiek gehad: de eerste bij de film ‘Max’ in 1994, dan bij mijn overstap naar VTM waar ik van journalisten de prijs van het slechtste programma kreeg, en de derde golf was nu. Dit is een voetbalmatch die ik verloren heb met 0-3. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik zeg: laat het zijn. Ik val niemand aan, ieder zijn mening. Maar dit wil ik niet nog eens meemaken. Er zijn benamingen gebruikt... Sorry, daar ben ik een beetje te oud voor. Ik wil mij niet bezighouden met negativiteit, ik wil me amuseren. Bijvoorbeeld door op te treden samen met Luc. Daar kijk ik nu enorm naar uit.”

KIJK. Julie Vermeire over de vele kritiek na ‘De Vermeires’

LEES OOK.