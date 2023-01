Vuurdoop voor kersverse radiostem Kim Van Oncen zit erop: “Als het al eens misloopt, hoop ik dat de mensen ons dat vergeven”

BVDe kop is eraf. Peter Van de Veire en Kim Van Oncen wensten Vlaanderen maandag voor het eerst een ‘Goeiemorgen Morgen’ op Radio2. Daarmee lijkt de agenda van Kim dubbel en dik gevuld. Acteren, een supermarkt runnen, de ochtendshow én mama zijn van twee kinderen: ze houdt heel wat ballen in de lucht. Toch spreekt ze van vrijheid en een ontspannen gevoel. Zo beleefde ze haar eerste week als radiopresentatrice. “Ik heb niet het gevoel dat ik veel harder moet werken dan een gemiddelde werkende Vlaming.”

KIJK. “Ons leven gaat erop vooruit”: Kim Van Oncen over haar drukke agenda

De moeheid lijkt nog niet toegeslagen bij Kim Van Oncen. Een frisse verschijning zet zich neer voor ons gesprek, en dat terwijl ze om half vier ‘s nachts ontwaakte. “Ik ben eigenlijk al zeven jaar chronisch moe”, lacht ze. “Het moederschap is soms heftiger dan dit. Ik kreeg van andere ochtendpresentatoren de tip om op tijd in mijn bed te kruipen. Deze week ging ik dus al flink elke avond om half negen slapen.” Met zeven uurtjes nachtrust vliegt Van Oncen er dus stevig tegenaan om Vlaanderen een ‘Goeiemorgen Morgen’ te wensen. “Mensen overdrijven daar ook wel in, vind ik. Als ik ‘s morgens op de baan ben, zijn de postbode, de bakker en andere vroege werkers ook al onderweg.”

Maandag hoorden we Peter en Kim voor het eerst op Radio2. Zich héél bewust van het vergrootglas waar die eerste show onder lag, ging het duo de ether in. “Ik had echt het gevoel van een eerste schooldag”, vertelt Kim. “Peter heeft gezweet, ik heb gezweet, iedereen vond het spannend. Technisch is zo’n show echt wel een huzarenstukje. Af en toe liep het daardoor mis, maar dat zijn dingen die wij zelf niet altijd in de hand hebben. Daarom kan ik dat best van mij afzetten. Het is heel nieuw, dus als het eens misloopt, hoop ik dat de mensen ons dat vergeven.” Een trein die je op de rails moet krijgen, zou je kunnen zeggen. “Een radioshow moet zich wat zetten, en als alles loopt, valt de spanning weg. Nu merk ik dat het elke dag leuker wordt.” En dat er elke dag meer voldoening bij komt kijken. “Peter zei me: ‘Een tip dat ik zelf ooit kreeg was: ‘Als wij ons amuseren, dan amuseren de luisteraars zich thuis ook.’ En dat voel ik meer en meer.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Kim Van Oncen met haar gezin. © rv

Méér qualitytime

Maar naast haar enthousiasme op de radio, staan haar kinderen Jack (7) en Stella (3) hoog op het prioriteitenlijstje. Vroeg opstaan is voor Kim een ‘opoffering’ waar ze veel qualitytime voor terugkrijgt. “Tijdens de schoolvakanties en in het weekend is er geen ochtendshow. Voordien werkte ik op die dagen wel. Nu kan ik bijvoorbeeld vaker de kinderen van school afhalen.”

En ook voor acteren is er nog ruimte. “Ik vertrek in Brussel rond tien uur, dus daarna heb ik nog een dag om van alles te doen.” Waaronder haar supermarkt runnen, die ze samen met haar broer uitbaat. “In de winkel ben ik niet meer operationeel aan het werk, enkel achter de schermen. Daardoor kan ik tussendoor mijn mails checken of onderweg wat telefoontjes doen. Ik heb niet het gevoel dat ik veel harder moet werken dan een gemiddelde werkende Vlaming. Bij ons thuis wordt er bijvoorbeeld gebouwd, dan denk ik vaak dat bijvoorbeeld bouwvakkers toch ook verdomd hard moeten werken.” Want zelfstandige zijn, dat brengt voordelen met zich mee. “Mijn dochter brak vorige week haar scheenbeen waardoor ze tot haar lies in het gips zit. Normaal gezien had ik dinsdag een persdag voor ‘Goeiemorgen Morgen’, maar gelukkig kon ik regelen dat de journalisten gewoon naar ons thuis kwamen. Zo kon ik toch bij Stella blijven. Voor ouders die nine to five werken, is dat allemaal moeilijker te regelen. Er zijn dus ook heel veel voordelen aan mijn job. Daardoor voel ik me net heel vrij en ontspannen.”

KIJK. Kim Van Oncen neemt met een dubbel gevoel afscheid van ‘Dertigers’

LEES OOK